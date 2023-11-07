《基金》150天破千億 「00929」規模再寫台股ETF新頁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】美十年期公債殖利率大降、熱錢回流台股強彈，ETF市場在整體受益人數及規模持續創新高下更為火熱，首檔台股月配息ETF-復華台灣科技優息(00929)再度改寫台股市場歷史，6日規模來到1,005億元，只花了150天，就突破千億大關的新紀錄。

復華投信官網顯示，00929自今年6月1日成立、6月9日以15元掛牌交易，收益分配採月配息機制，是國內首檔台股月配息ETF。由於近年存股熱興起，加上入手門檻較低，隨即成為投資人參與台股的熱門投資工具，掛牌首日成交量達12萬張，居全市場第二名、ETF第一名。

根據統計(截至2023/11/6)，00929自掛牌以來，有17日單日成交量居台股全市場第一、48日居前五大；其中，9月20個交易日當中，就有16日單日成交量拿下全市場之冠。也因為交投熱絡，加以成立以來每月穩定配出0.11元、股價及報酬風險比表現優於大盤及同業競品，讓00929規模「月」漲「月」大，總受益人數來到45.2萬人，成長逾26倍。據統計，00929規模從成立時的50多億元一路攀升，在9月6日即突破500億元大關，不到三個月就打破先前國泰台灣永續高股息(00878)耗時589天(日曆日，同下)達成的過往紀錄。

攀抵500億元後時隔兩個月，00929規模在11月6日再跨越1,000億元大關，距離掛牌日僅150天，成為第四檔突破千億門檻的台股ETF，明顯較00878歷時766日、元大台灣50(0050) 2,916日、元大高股息(0056) 5,039日來得快。由於00929掛牌以來廣受台股投資人青睞，也進一步帶動國內投信台股月配息型ETF募集熱潮。