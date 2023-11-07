中租控股首次募集越盾、永續連結1.2億美元聯貸

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中租控股旗下仲利國際（越南）7日完成1.2億美元聯貸簽中租控股旗下越南仲利國際租賃公司（Chailease International Leasing Company Limited）完成3年期1.2億美元等值聯貸案簽約。該聯貸案資金主要將用於充實營運資金，作為業務發展與擴大規模之用。

中租控股表示，本次聯貸分為越南境內2.151兆越盾（等值9仟萬美元）聯貸、境外3仟萬美元的永續連結貸款聯貸兩案，是仲利國際（越南）首次於越南境內募集越盾，也是首宗永續連結聯貸案。

仲利國際（越南）聯貸案由台北富邦商業銀行、星展銀行擔任聯貸共同統籌主辦銀行，以1億美元推案，共有得12家金融機構參與，超額認購1.95億美元，最終依實際資金需求，以1.2億美元結案。

中租控股進一步指出，越南境內2.151兆越盾聯貸案，包括，台北富邦商業銀行、星展銀行、新加坡華僑銀行、兆豐國際商業銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、上海商業儲蓄銀行、玉山商業銀行等共同參與。

越南境外3仟萬美元聯貸案，則有台北富邦商業銀行、星展銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、板信商業銀行、陽信商業銀行參加，與中租控股永續指標連結，可獲得相應的利率優惠。

仲利國際（越南）於2006年經越南國家銀行核准設立，中租控股指出，該公司總部設於胡志明市，自2007年起提供中小企業融資租賃業務，2016年成為越南當地最大租賃公司，除了總部之外，北區的河內設立分公司，並於海防市、芹苴市、平陽省、峴港市、同奈省及隆安省等地設置辦事處，未來也將持續拓展更多符合客戶需求的新產品與服務。