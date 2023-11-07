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宜鼎第三季獲利優於預期 股價早盤大漲逾6％

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宜鼎（5289）第三季每股稅後純益（EPS）達 3.47 元，優於法人預期，帶動7日股早盤大漲6％，站上300元關卡。

法人分析，宜鼎第三季營收季增3％，符合凱基預估，反映子公司安提客戶完成新產品驗證，重新執行既有專案；毛利率 34.5％，反映第三季認列庫存回升利益，約當毛利率 1.3 個百分點。

此外，第四季DRAM及NAND漲價趨勢啟動，法人估計，第四季DRAM 合約價將上漲 5％、NAND Flash合約價將上漲 10％，有利於宜鼎產品價格逐月提升。

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