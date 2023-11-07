中華電攜HPE Aruba Networking 聯手推網路即服務(NaaS)訂閱制方案

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中華電信7日宣布，與全球網通設備領導廠商HPE Aruba Networking聯手推出雲管與資安兼具的網路即服務(NaaS)訂閱制方案。

隨著疫後時代辦公型態改變，帶動使用更彈性、更敏捷與更多元的商務應用，許多企業積極數位轉型，因應新興企業營運型態，如何確保持續不中斷、資料不外洩等網路和資安間緊密結合的議題，變得極其重要。

《2023臺灣企業領袖調查報告》提出，企業除須迎接嚴峻挑戰外，還須持續調整體質，有超過六成的台灣企業領袖認為須在六年內轉型，才能維持獲利能力，而其中四成認為要在三年內著手進行轉型。

根據市調機構IDC 2023年以資訊長進行的「NaaS全球市場調查報告」指出，企業能從NaaS模式中獲得的好處包括透過訂閱模式的財務彈性，使企業能夠提高與網路成本有關的可預測性及部署敏捷性；其使用者可以快速存取網路管理平台的新特性和新功能，讓企業網路管理零距離、反應處理更迅速；同時企業能夠透過NaaS的雲端管理方式隨時獲得最新技術應用，IT員工不必再為實施新技術而新增負擔。

中華電信因應廣大客戶成長需求，已提供代建、代維、代管服務，讓企業客戶「以租代買」大大降低設備取得與維護成本，客戶可依需求彈性選擇機種方案，同時，藉由雲地整合管理服務，蒐集地端網路實況，在雲端進行AI運算，使隱性問題無所遁形，提供即時網路查測，擺脫耗時修復造成的營運中斷問題，讓企業提升IT資源運用效率，更專注於本業經營。

中華電信企業客戶分公司張本元總經理指出，中華電信自許成為數位經濟賦能者，協助企業實現網路現代化與資安成熟度兩大網路關鍵議題，此次與全球網通設備領導廠商HPE Aruba Networking簽署合作協議擴展NaaS雲端服務，並成為全台唯一具備HPE Aruba Networking託管服務(MSP)供應商，聯合推出內建資安功能的網路雲管方案，使中華電信成為國內極少數具備IaaS、PaaS、SaaS與NaaS的全方位雲端服務領導者。

HPE Aruba Networking台灣總經理蔡政修表示，此次與中華電信結盟簽署MSP合作協議，提供智慧型網路組合方案，幫助企業加速實現網路現代化。身為全球網路方案的領導品牌，有信心能深入全台各縣市的中華電信營運據點及其客戶端。