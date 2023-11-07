「薄型Ｘ大容量Ｘ免安裝」 i wash薄型洗碗機嘖嘖募資平台搶先上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在安心健康飲食趨勢下，現代人逐漸對自煮料理產生興趣，但無論職業婦女或小資族，都期待後續清潔工作能交給「智慧洗碗機」來完成，只是考量空間不夠、安裝繁瑣及動輒數萬元的高昂成本，限制了洗碗機市場的成長；因應消費者求，源自英國的 Scion 首度推出大容量智慧「i wash 薄型洗碗機」，一次解決民眾所有痛點，更選擇於嘖嘖募資平台上市，同時祭出 18,800 元的早鳥優惠價，搶攻國內洗碗機市占率。

Scion商品包括洗地機、電子鎖、無葉風扇等，訴求透過人性化的設計，提供使用者更好的體驗，此次首度推出規劃已久的 i wash薄型洗碗機，品牌認為，在空間珍貴的廚房裡，「夠薄」才能讓洗碗機真正融入廚房空間，因此 i wash徹底改變了洗碗機的結構，在不刪減洗滌餐具數量的狀態下，研發出超薄36公分的尺寸，完美融入家中廚房，讓空間將不再是問題。

i wash薄型洗碗機主打大容量、超薄型、免安裝，5種清洗模式外加獨立烘乾功能，確保洗得安心乾淨。圖／i wash

儘管體積變薄了，但容量上 i wash則主打能夠放入46件餐廚具的「六人份」洗碗機；因為除了餐具，還有煮菜的用具，遠比想像中還多！一般洗碗機只能分二次來處理；而 i wash薄型洗碗機可彈性應付所有生活情境的容量，在省去煩人的碗盤清洗時間外，更省水省電。

另外， i wash薄型洗碗機具有5種清洗模式，可搭配不同的情境使用，還有專門清洗蔬果的選擇，即使不洗碗也能直接當成烘碗機，且只需要簡單按鍵操作，最快28分鐘就能讓碗盤清潔亮晶晶。而為確保洗得安心、洗得乾淨，i wash 在清洗過程中會以最高 75℃ 熱水漂洗，搭配強力水柱及獨立烘乾，不管是快速有效率的清潔，或是使用深度UV紫外線殺菌燈加強抑菌都做得到。比起大部分只有下方有噴水臂的洗碗機， i wash除了在機器上方有一支噴水臂，下方還有兩支，一共 22 道 3D 立體水柱強力沖洗，是市面上頂規的配置，確保清潔沒有任何死角。

安裝問題上，考慮到大多數高齡房屋及租屋族的困境，安裝水線的困難及環境限制， i wash 提供「雙進水」兩種彈性選擇，水線可接、可不接，不需要改管線、鑽孔，也不用請師傅來安裝，簡單3步驟，就可以直接開洗！

依經濟部省水水龍頭標示，手洗餐具15分鐘會使用約135L的水量，相當驚人！而 i wash 每次清洗花費的水量僅有5.2L，只需花費手洗不到1/25的水量，每次可以省下216個寶特瓶的水，是比手洗更省水、更乾淨、更輕鬆的選擇！

i wash薄型洗碗機免安裝，3步驟就可以直接開洗，方便更美觀。圖／i wash

居住環境或許難以改變，但生活品質卻能從從廚房開始，省空間、省水、省力， i wash 薄型洗碗機將席捲洗碗機的市場，讓每個有洗碗需求的家庭，不再為了廚房沒有足夠空間而苦惱。 i wash 薄型洗碗機將於11月7日中午12:00於嘖嘖募資平台上市，定價$26,800，超早鳥優惠價$18,800，搶先贊助即可現省$8,000。