華榮前三季擺脫去年同期虧損局面 EPS達1.54元

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華榮電線線纜因台電強韌電網計畫而受益，今年前三季EPS回升至1.54元，擺脫去年同期每股虧損0.50元的局面。

華榮去年及今年陸續拿下台電強韌電網計畫標案，轉投資第一銅也獲利，華榮第三季合併營收24.23億元、營業利益1.4億元、本期淨利1.16億元，EPS由去年同期0.03元倍增至0.17元。

華榮前三季合併營收71.87億元，營業利益3.64億元，本期淨利6.64億元，前三季揮別去年同期每股虧損0.50元，EPS達1.54元。