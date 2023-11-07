前往主要內容
工商時報LOGO

華榮前三季擺脫去年同期虧損局面 EPS達1.54元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華榮電線線纜因台電強韌電網計畫而受益，今年前三季EPS回升至1.54元，擺脫去年同期每股虧損0.50元的局面。

華榮去年及今年陸續拿下台電強韌電網計畫標案，轉投資第一銅也獲利，華榮第三季合併營收24.23億元、營業利益1.4億元、本期淨利1.16億元，EPS由去年同期0.03元倍增至0.17元。

華榮前三季合併營收71.87億元，營業利益3.64億元，本期淨利6.64億元，前三季揮別去年同期每股虧損0.50元，EPS達1.54元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 論台灣人均GDP排名世界第12的虛實

  2. 外資掃貨4大ETF 傳產龍頭5檔遭砍它最慘

  3. 矽統翻紅、威盛翻黑 海空運兩樣情 21檔高高掛

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。