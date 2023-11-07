貿協16度參加「臺灣-聖露西亞夥伴關係商展」成果豐碩

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外貿協會受外交部委辦，於今（112）年11月3日至5日於聖露西亞舉辦「第16屆臺露夥伴關係商展」（2023 Taiwan-Saint Lucia Partnership Trade Show）設置臺灣館，帶領聖屏實業等16家企業參展。該展由我國駐聖露西亞大使館與露國商務部共同主辦。除臺灣館外另有69家露國業者參展，3天展期計吸引超過2千人參觀，臺灣館商品為本展亮點，吸引眾多參觀人潮以及當地業者洽詢，促成後續商機177萬美元。

外貿協會表示，該展開幕酒會由我國駐露國大使陳家彦與露國代理總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles）、總理皮耶（Philip J. Pierre）與商工部部長希波萊特（Emma Hippolyte）共同主持，計有參議院議長Alvina Reynolds、眾議院議長Claudius Francis、公共工程部資深部長Stephenson King、參議員Guibion Ferdinand與Lisa Jawahir、東加勒比海國家組織（OECS）秘書長 Didacus Jules、加勒比海共同體發展基金（CARICOM Development Fund）執行長Rodinald Soomer、「美洲國家組織」（OAS）代表Lillly Ching-Soto、英國駐露國專員Lesley Saunderson等人出席典禮。露國國家電視台現場實況轉播，現場氣氛熱絡。陳大使陪同露國代理總督查爾斯與總理皮耶逐一參觀我參展企業攤位，由聖屏實業、三品天國際、晨興企業與迪壽企業等4家業者解說其展品特色。

我國駐露國大使陳家彦致詞時表示，為呼應商展「數位時代永續貿易」的主題，台灣精品區展示包括綠色環保筆記型電腦、2合1筆記型電腦、安全攝影機、教學用文件相機等得獎產品。這些產品皆由全球知名臺灣品牌生產，期盼參展企業透過此平台積極洽談，開發合作新商機，讓商展成為兩國間加強經貿、友誼和進步的催化劑。

開幕儀式安排電音三太子表演、露國民俗舞蹈、喜劇脫口秀及傳統樂器鋼鼓樂團等精采表演外，展覽期間主辦單位每天辦理現場直播、露國主廚臺灣食材廚藝秀、卡拉OK競賽與服裝走秀競賽等活動，臺灣館現場另備有臺灣高品質茶飲供品茗，並提供沙其瑪及鳳梨酥試吃，洋溢歡樂嘉年華氣氛。

本屆臺灣參展企業的產品品質優良，包括淨水處理設備、生活用品、有機茶葉、風味餅乾、黑糖桂圓紅棗茶與愛玉產品等，吸引眾多參觀人潮以及當地業者洽詢。例如聖屏實業致力於提供優質的濾水器材產品和服務，為客戶創造健康、安全的用水環境；晨興企業生產包括可調式挺腰器與可調式舒壓枕等人體工學產品。迪壽企業參展代表受訪時表示，很慶幸能參與此次商展，更對此次貿協及露國商工部協助將我方臨時提出的潛在買主力邀至現場的效率感到滿意。

露國面積為616平方公里，約為臺灣面積的57分之1，位於東加勒比海，人口約18萬人，主要經濟活動為觀光業及相關服務業，為東加勒比海國家組織（OECS）及加勒比海共同市場（CARICOM）成員，據經濟部國際貿易局統計資料顯示，2022年我國對露國貿易額為65.8萬美元。其中，我國對露國出口30.3萬美元，進口35.5萬美元。2023年截至8月份我出口至露國金額46.9萬美元，較去年同期24.1萬美元，成長95%。我國對露國主要出口產品包括：合成纖維絲紗梭織物、塑膠管及附件、測量用儀器及機器、電路開關等。我國自露國進口主要產品包括：鐵屬廢料、回收紙板、鋁屬廢料等。業者可多加利用外貿協會海外展團活動，拓展全球市場，歡迎至台灣經貿網查詢（ www.taiwantrade.com.tw）。