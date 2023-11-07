11／07盤中熱門焦點股

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今（11/07）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q3每股賺14.96元 緯穎續擴產 市場按讚

緯穎（6669）周二開低震盪趨堅，市場籌碼相對安定，迄上午10：11的市價暫報1,780元，持穩上漲1.7%。

緯穎今年以來受到雲端服務產業進行庫存盤整、客戶資本支出調整的影響陸續發酵，連兩季營收、獲利年、季雙減，累計前三季每股稅後純益48.78元，較去年同期58.48元明顯收斂。不過，緯穎為因應後續營運需求，持續進行擴產，6日並宣布將以逾62億元、於台南南科再租地建置新廠。

緯穎第三季合併營收528.17億元、稅後純益26.15億元，較去年同期出現三到四成年減，每股稅後純益14.96元，獲利表現與上一季相當、暫居近六季來低檔。累計前三季合併營收則年減一成、為1,833.51億元，稅後純益則年減16.5％、為85.29億元，不過單季及累計營收、獲利，仍皆有穩居歷年同期次高的表現。

在成本控制得宜下，其毛利率及營益率則皆較去年同期拉升，前三季雙率分別達8.83％、6.12％，大幅優於過去七個年度。

緯穎指出，受全球經濟緊縮持續影響市場需求，今年以來其累計營收、獲利皆較去年同期衰退，不過公司仍將密切觀察新產品開發需求與短期景氣變動，並敏捷做出調整，以因應經濟環境影響與不確定性。

緯穎亦於6日董事會中，決議通過於台南承租南科園區土地、興建台南新廠一案，初估建置費用約62.02億元，產線將用於前段伺服器電路板製造，及加速新產品試產與驗證所需。

在此之前，緯穎於馬來西亞柔佛州士乃機場城的第一期伺服器整機櫃組裝新廠，甫於上個月12日正式啟動後段之伺服器整機櫃組裝服務，另第二期的前段伺服器主機板產線建置工程，則預計於明年完建、投產。

短期內，法人則關注緯穎原預估於11、12月起，陸續出貨的輝達（NVIDIA）H100等高單價AI伺服器產品需求動能，會否受到 AI晶片缺料、供應吃緊影響，與其手上這些高單價AI伺服器的放量時程。

緯穎訂於7日舉行法說會，屆時將針對營運成果及後市展望提出進一步說明。（工商時報 翁毓嵐、數位編輯）

（2）折疊軸承夯 新日興臉色紅潤

新日興（3376）周二開高之後欲小不易，早盤最高點一度來到106.5元，迄上午10：15的市價暫報102元，仍勁揚3.24%，表現不錯。

新日興6日參加券商舉辦法說會，法人關注新日興是否有機會承接陸系折疊手機軸承訂單？新日興回應，折疊手機處於成長趨勢，只要有適合的案子都會爭取，從公司過去承接美系消費性品牌訂單的經驗，新日興認為，只要切入折疊手機軸承供應鏈，有信心在資本支出、良率、成本管控上優於同業。

新日興也強調，今年大客戶僅進行產品規格調整、提升，而沒有大改款，加上產業庫存調整持續至今年第一季、大環境景氣逆風等影響，新日興上半年表現比較疲弱，不過許多新機種將在明、後年釋出，加上部分急單效應延續至第四季，因此本季營運可望穩定之外，明、後年營運展望相對看好。

法人高度聚焦新日興是否切入折疊手機軸承供應鏈？新日興表示，2019年就因應韓國品牌需求，開發出樣品，並通過壽命測試，但當時折疊手機是高精度產品，公司又身兼美系消費性品牌供應鏈，因此韓廠仍以韓國當地供應鏈為主，該品牌這二年仍透過在台採購接洽新日興的產能狀況。

至於其餘陸資品牌廠，或因須簽訂排他條款，或因價格標等因素而未切入供應鏈，不過新日興表示，去年下半年已與陸資品牌廠接觸，且獲正向回饋，在折疊手機軸承上只要有適合案子都會爭取，尤其折疊手機處於成長趨勢，相比於美系品牌廠觀望的態度，陸資品牌廠推出的速度快且持續推出，因此折疊手機軸承仍是新日興未來主力攻打的市場。

今年因剛解封、終端需求低落來不及爭取陸資品牌廠新機訂單，明年可望有機會切入。

新日興分析自己後發先制的實力，目前擁有40台MIM（金屬粉末射出成形）機台，燒結爐容量是同業1.5倍大，且因應終端客人需求，過去大力投資高階精密的CNC機台，公差掌控度精密，因此只要有機會投入折疊手機軸承量產，在資本支出、良率、成本掌控上可望優於同業。

新日興統計，今年前三季NB、監視器、3C、MIM分別占營收21％、24％、6％、4％，其他類營收（Others）占了45％，因在2021年投入E-Bike及光學檢測儀器，其他類營收和去年同期相較呈倍數成長。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.川湖(2059)：Q3每股稅後純益10.31元，法人看好明年營收重返成長軌道，早盤大漲逾8.5%。

2.合一(4743)：10月營收月增32.41%、年增97.78%，昨外資回補買超511張，盤初爆量急拉漲停鎖死在217.5元。

3.聯發科(2454)：發布最新旗艦級手機晶片-天璣9300，為業界首創全大核CPU架構，並由台積電第三代4奈米製程助攻，股價攻高挑戰900元關卡。

4.凌群(2453)：AI、衛星應用雙題材助拳，股價連3彈，挺進半年線。

5.迎廣(6117)：外資翻多相挺，無懼遭列注意股，放量觸漲停，站穩各短均之上。

6.中天(4128)：成立的鑽石投資與日建立跨境投資案，噴量火速攻漲停55.6元，站上半年線。

7.信紘科(6667)：Q3獲利再攀峰，前3季已創年度新高，股價跳空漲停鎖死。

8.聯電(2303)：10月營收寫9個月新高，月增0.7%、年減21.2%，法人預期Q4營收持平或小幅低於上季表現，惟昨夜ADR回落1.55%，盤初股價跌約1%。

9.創見(2451)：Q3每股獲利衝5季高，預期記憶體市場逐步回溫，盤初逆勢續漲，逼近80關。

10.橘子(6180)：第3季每股盈餘1.06元、低於去年同期的2.81元，前3季每股盈餘3.36元、低於去年同期的7.19元，盤初股價貼近平盤整理。

11.中鋼(2002)：昨啟動庫藏股，三大法人趁機調節賣超3,758張，今早股價回測5日線。

12.台積電(2330)：11月透過改機增加CoWoS月產能至1.5萬片，市場預估明年CoWoS年產能將倍增，盤初股價持穩高檔。

13.威剛(3260)：目前對Q4及明年Q1的DRAM/Nand flash價格看法都很正面，不理外資連兩日調節賣超，盤初開低走高近2%。

14.華研(8446)：考量營運狀況，董事會決議不分配112年H1盈餘，今早漲逾3%、躍過季線反應。

15.全漢(3015)：業績捷報，第3季獲利超越H1，EPS、毛利率雙創高，強勢突破50元，改寫近4個高點。

16.新日興(3376)：手握折疊軸承利基，明後年營運展望佳，量價齊揚衝過百元。

17.漢平(2488)：前三季EPS 3.51元優於去年同期，衝漲近9%、突破前高。

18.優群(3217)：Q3毛利率逼近五成、單季獲利創高，多方歡呼，強拉半根漲停板。

19.展碁國際(6776)：10月營收為20.65億元、年增16.31%，早盤一度強漲4%，寫一個半月來高價。

20.弘凱(5244)：10月營收年增逾兩成，早盤股價走揚約5%，寫逾1個月高。

21.友達(2409)：11月面板價格全走跌，拖累股價早盤跌1.8%。

22.美律(2439)：新品出貨動能延續，全年營運拚贏市場預期，晨盤衝破百元關，挺進逾1年半高。

23.東洋(4105)：10月營收年增30%，股價走揚2.5%。

24.保瑞(6472)：前日與晨暉完成換股，早盤放量走揚逾1%。

25.緯穎(6669)：前3季每股賺48.78元，擬砸62億南科興建新廠，製造伺服器電路板，股價拚返1800關。

26.大塚(3570)：前三季獲利1.52億元，每股賺8.88元，一度大漲4%，挺進5個月高價。

27.旺旺保(2816)：Q3獲利10.47億元，偕前三季EPS4.68元雙創同期高，一度改寫天價40.95元，但反壓沉重又翻黑。

28.新產(2850)：前三季每股賺6.86元刷同期高，股價續衝歷史高70.4元，穩坐金融股王。

29.華城(1519)：營運多點開花，股價震盪上攻255元以上，力返月線大關。

30.宜鼎(5289)：Q3繳佳績，市場看好Q4及明年表現，帶量衝高6%，收復300關及半年線。

31.成霖(9934)：Q3毛利率32.07%創高，前3季虧轉盈、EPS 1.01元。早盤價量俱揚、挑戰季線。

32.福興(9924)：訂單回溫助Q4，今年EPS拚次高。多頭氣勢延續，早盤小漲。

33.全家(5903)：前3季每股賺5.5元，寫3年同期新高。唯外資連4賣，今早平盤震盪。

34.台驊投控(2636)：前3季每股盈餘9.63元，董座看Q4本業優於Q3，股價上攻。

35.雄獅(2731)：旅展業績創下10億元紀錄，短線漲多，今日平盤上下整理。

36.五福(2745)：第三季EPS達2.35元新高。前三季每股盈餘5.52元亦創高。惟短線漲多反壓增強。

37.夏都(2722)：旅展雖落幕但效應延續，股價續攻高，逼近漲停。

38.凌陽(2401)：成本端將迎來代工、封測廠降價之有利條件，外資周一大買力挺股價續揚。

39.矽統(2363)：上周五解禁後股價拉回。低接買盤續旺，力拚攻上5日線。

40.威盛(2388)：周一尾盤帶量下殺，今早買盤低接力守5日均線。

41.世芯-KY(3661)：前三季賺3股本，明年更強，突破3000元新高價。

42.達發(6526)：聯發科集團，10月營收年增1.96%，跳空開高創上市來新高。

43.聯詠(3034)：下午舉辦法說會，股價突破500元波段高暖場。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）Q3獲利創單季新高+Q4續旺 五福趨堅

五福旅行社（2745）繼昨日強勢漲停後，今開高震盪走高，短多仍占上風，迄上午10：20的市價暫報79.9元，揚升3.1%。

五福旅行社受惠疫後觀光旅遊市場持續升溫，加上暑假為傳統旅遊旺季、郵輪與秋季賞楓行程熱賣挹注，第三季營收15億元、年增3,184％，稅後純益0.79億元、EPS達2.34元，創單季EPS新高。

五福前三季營收33.91億元、年增逾32倍，稅後純益1.85億元、較去年由虧轉盈，EPS達5.52元，獲利創股票上櫃以來新高。

展望第四季，五福員工旅遊、獎勵旅遊出團熱絡，日韓賞楓及滑雪團接單亦熱，接續歐美紐澳耶誕市集、海外跨年團展望亦佳，同時前往東南亞避寒度假人口增加，五福對日益增加的自由行及高爾夫愛好人士，專業包辦機票加酒店的安排服務，加上台北旅展國內外各種行程報名熱絡，可望為第四季帶來強勢營運動能。

暑假本是旅遊業傳統旺季，加上郵輪及秋季賞楓業績挹注，皆為五福第三季營運成長帶來強力動能，其中日本仍為最受國人喜愛的出遊地區，占五福營收44.12％，越南成為疫情後黑馬受國人青睞，占五福營收約16.85％，長程線及韓國線表現亦亮眼。（工商時報 姚舜、數位編輯）

（5）將召開法說前夕 佳必琪開低殺低

連接器廠商佳必琪（6197）今受邀在下午2時，參加凱基證券舉辦的線上法人說明會，早盤以來卻演出開低殺低窘境，迄中場11：00的市價暫報86.1元，仍大跌8.4%，在法說會前夕的臉色「鐵青」。

佳必琪在昨公告的第三季財報，單季EPS係1.47元，較第二季EPS 1.57元滑落，但Q3營收卻較第二季成長，且營業毛利率還突破3成，為何到了稅後盈餘就「變臉」？從公司公告的財報數字顯示，Q3的營業費用、管理費用等大幅增加，吃掉不少紅利，使營收增長利基大失色。

另方面，佳必琪十月營收仍穩步成長，係月增0.32%，年增31.76%，表現仍佳，但受制第三季財報表現，不如市場預期理想下，使Q4獲利增長的想像空間大減，或係短線漲多後殺盤及獲利回吐賣壓大舉出籠遠因。

佳必琪的單季營業費用大增似與日前技嘉公告的Q3財報一個樣，都影響到EPS呈現，連帶使AI族群獲利成長變相變調，不宜輕忽。（工商時報 數位編輯）

（6）信紘科Q3EPS創歷史單季新高 強攻漲停

信紘科（6667）今年第三季稅後純益在獲利結構優化之下，單季獲利較去年同期大幅成長81.77％，第三季每股稅後純益2.61元也創下歷史新高，第三季獲利表現亮眼下，激勵今（7）日股價早盤衝上漲停板，股價來到76.8元。

信紘科公布今年第三季合併營收為6.60億元，季增7.12％，雖去年同期大型訂單認列墊高比較基期，使得第三季營收年減12.83％。

惟受惠旗下廠務供應系統整合業務訂單認列結構優化，以及公司加大專業施作人力調配與提升內部管理效益等，今年第三季歸屬於母公司稅後淨利1.17億元、年增81.77％，每股稅後純益達2.61元、年增66.24％，第三季獲利表現逆勢優於營收成長，並刷新歷史單季新高成績。

信紘科累計今年前三季合併營收18.10億元、歸屬於母公司稅後淨利2.5億元、每股稅後純益達5.58元，也創歷年同期新高表現。（工商時報 張瑞益）

（7）生醫活跳跳 2檔鑲「鑽」偕安克噴頂

生技股擁大選政策作多、月底醫療科技展點火，今日吸引買盤進駐，安克(4188)、中天(4128)、合一(4743)聯袂攻頂，東生華(8432)、博晟生醫(4733)、智擎(4162)、神隆(1789)、懷特(4108)等跟進強彈，推升上市櫃生醫類指強彈逾1%雙雙居前。

台日生技創投結盟報佳音，鑽石投資(6901)與日本大和生技創投（DCI Partners）宣布建立跨境投資合作，促成生技醫療旗艦型投資案，初步鎖定細胞治療、核酸藥物、再生醫學領域。中天(4128)、合一(4743)持股鑽石投資合計逾4成，利多消息激勵3檔同步噴量漲停，中天更是爆出1.3萬張大量，點火生技股上演慶祝行情。

美吾華集團安克(4188)、懷特(4108)10月營收繳佳績，今日吸引買盤搶進，股價雙強帶動生醫股整體氣勢。安克日前公布前三季合併虧損3441萬元，每股虧0.65元，受惠「安克呼止偵」持續出貨挹注，10月營收年增108%，今日強拉漲停，助攻10月營收年增58%的懷特跟進強彈逾6%，站上3個月高。

另外，績優生東生華(8432)前三季獲利4579萬元，每股賺1.19元，10月營收4170萬、年增11.05%，近期股價連日攀揚，盤初差一檔亮燈漲停，衝上60.1元逾2年半高峰。

智擎(4162)Q3每股賺0.56元，前3季獲利2.37億元、EPS達1.65元，買盤給力衝高118.5元，站上8個月高價。

分析師表示，近期美國10年期公債殖利率回落，美股後市不看淡，惟考量地緣政治衝突變因，建議穩健型可透過多元產業布局策略因應，包括科技、生技醫療、低碳基建等皆可留意。另外，月中有生技論壇、月底又有醫療科技展加持，以及大選進入最後衝刺之政策作多護體下，可關注生技股表現。(時報資訊 龍彩霖)

（8）臻鼎-KY轉機明朗 外資升目標價至105元

臻鼎-KY(4958)公布前3季財報，每股盈餘為2.84元，臻鼎-KY預估，第4季營收可望持續雙位數季增，臻鼎-KY計畫於泰國巴真府設立新廠，並於12月12日舉行動土典禮，第一期總投資金額為2.5億美元，預計2025年上半年試生產，美系外資最新報告重申臻鼎-KY「中立」評等，但目標價提高至105元。

臻鼎-KY第3季合併營收為419.19億元，稅後淨利為33.49億元，臻鼎-KY表示，第3季進入傳統旺季，四大產品應用營收同步季增，不僅行動通訊與電腦消費季增逾8成，同時IC載板及汽車/基地台/伺服器營收亦雙位數季增，產能利用率維持高檔，在營收回溫下，第3季合併毛利率回到20.5%，符合過往傳統旺季表現，每股盈餘為2.4元；臻鼎-KY今年前3季合併營收為970.02億元，稅後淨利為43.62億元，每股盈餘為2.84元。

臻鼎-KY自結10月合併營收為208.73億元，累計前10月合併營收為1178.75億元，臻鼎-KY預估，今年第4季與過往季節性相同，仍將是行動通訊客戶新品出貨高峰，營收可望持續雙位數季增。

臻鼎-KY指出，雖然2023年前3季營收受大環境影響，年減18.1%，但其中汽車/基地台/伺服器相關營收逆勢年增超過15%，顯示公司在車載板與伺服器領域的多年布局逐步展現成效，隨著高階車載板去年起進入量產，同時AI伺服器核心主板也通過客戶認證，後續在產品陸續量產之下，臻鼎預期未來5年車用與伺服器相關營收之年複合成長率都將達雙位數。

在IC載板方面，隨著多數BT載板客戶庫存天數回到約略正常水位，且公司在耕耘記憶體重要客戶有所斬獲，公司正向看待BT業務回溫，ABF載板仍待客戶庫存調整，整體可望在年底觸底回升，2024年稼動率可望逐季走高。

美系外資最新報告將臻鼎-KY 2023年每股盈餘下調4%，並將2024年到2025年每股盈餘下調8%到16%，重申「中立」評等，但將目標價由100元提高至105元。（時報資訊 張漢綺）

（9）需求續疲 ABF載板三雄遭外資砍價

美系外資出具最新報告，認為2023年第四季ABF載板需求將持平略降、2024年首季因季節性因素下滑，且價格恐持續承壓，維持至2025年將供過於求看法不變，對ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)維持「減碼」評等，並調降目標價至127、170、72元。

美系外資指出，關注的所有ABF載板業者第三季財報均低於預期，主因需求續疲、新產能稼動率不足導致折舊壓力加大，整體稼動率仍維持約50％。其中，欣興ABF載板營收約季減4％，南電因網通客戶庫存調整而季減15％，景碩則季減達18％。

展望後市，美系外資指出，欣興預期第四季ABF載板營收持穩，明年首季仍相對疲弱。南電第四季ABF載板營收估季減個位數，明年首季因季節性因素而續疲。僅景碩因基期較低，受惠PC相關應用載板補貨需求帶動，第四季ABF載板營收可望回升。

整體而言，儘管各公司對第四季展望看法不同，但美系外資預期，由於PC應用ABF載板捕貨需求暫緩，第四季市場需求估持穩或略降，前7大ABF載板供應商營收可望持平第三季，明年首季受季節性因素影響可能會進一步下滑。

由於多數ABF載板供應商均有開出新產能，美系外資認為儘管第四季營收可望持穩，但折舊增加將使毛利率續降。隨著新產能持續開出，未來幾季折舊可能續增。而ABF載板目前售價仍較疫前高出10～15％，依據目前稼動率狀況，認為售價很難維持在現有水準。

美系外資認為，由於季節性因素，ABF載板明年首季需求恐續疲，因此今年底對明年首季的售價談判不太可能導致售價大幅下滑，將關注明年初的市場需求狀況變化，但認為第二季首假可能會在3月底進一步下滑，並維持ABF載板至2025年均供過於求看法不變。

美系外資對ABF載板後市維持謹慎看待，對欣興、景碩、南電均維持「減碼」評等，並調降獲利及目標價預期。其中，調降欣興2023～2025年每股盈餘預期3％、9％及5％，據此將目標價自140元調降至127元。

美系外資調降南電2023～2025年每股盈餘預期9％、38％及26％，據此將目標價自225元調降至170元。對景碩2023～2025年每股盈餘預期則分別調降112％、22％及14％，據此將目標價自80元降至72元。（時報資訊 林資傑）

（10）旅展樂數鈔 飯店股高掛紅燈 旅遊股先喘口氣

觀光股被ITF旅展銀彈淹沒！累計展期四天吸引34萬4475人次入場、年增達76.32%，恢復至疫前2019年新高紀錄的89.51%，飯店業者樂數鈔，老爺、寒舍(2739)、晶華(2707) 「三巨頭」的整體業績均持續突破億元大關，股價再度演出慶功行情，寒舍(2739)毫無懸念直接漲停，夏都(2722)同樣獻出紅燈，上櫃則由富野(2736)接棒領漲。

旅遊股行情告一段落，山富(2743)、五福(2745)仍強漲3%，燦星旅(2719)、易飛網(2734)則回檔下挫約2%，雄獅(2731)、鳳凰(5706)平盤震盪。

旅展結束，各家業者忍不住放閃好業績。老爺酒店集團受惠聯合住宿券、聯合餐飲券、知本老爺(5704)雙人一泊二食住宿券3款主打商品熱銷，現場4天業績達8400萬元，連4年蟬聯銷售冠軍。盤中大漲逾7%，逼近50元整數關卡。

寒舍集團旅展現場4天業績達7000萬元、年增約17%，加計提前開跑的線上、快閃櫃及寒舍生活APP業績，合計總業績達1.5億元。周二開高震盪後登上漲停價，創下近3個月新高價。

晶華現場4天業績逾5800萬元，加計線上業績達逾7000萬元，整體業績達約1.3億元。由於部分餐券品項延長販售至12日，預估可再挹注約1成業績，帶動總業績上看1.5億元。惟股價自10月下旬188元走強到今天的221元，短線漲多壓抑市場追價意願，盤中漲幅縮水至1%以下。（時報資訊 張嘉倚）

（11）AI主將台積電續強 高價股見賢思齊

美股周一漲幅收斂，台股AI股續由權值王台積電(2330)上揚撐盤，雖整體量能不繼，緯創(3231)、廣達(2382)等AI一軍續盤整，但下午舉行法說會的高價股川湖(2059)、緯穎(6669)走高，股王世芯-KY(3661)更是突破3000元新高價。

周一美國科技股漲勢縮減，輝達續漲1.66%。另外，OpenAI發表最新一代GPT模型，並降低企業及開發商的軟體使用費用，有助於擴大AI應用，提升AI概念股的想像空間。

台股AI股續由台積電穩住陣腳，緯創、廣達穩住短期均線不示弱，世芯-KY財報出色，前三季已賺3股本，明年將更強，今早股價盤中突破3000元新高價。

另外，緯穎公告第三季EPS為14.96元。展望後市，因應伺服器產業持續向上，董事會通過承租南科管理局台南園區土地並興建台南新廠。公司下午法說會將登場。

伺服器導軌大廠川湖亦在法說會前公告財報，2023年前三季每股稅後純益22.61元，低於去年同期的35.59元，惟第三季EPS重返一個股本，為最近四季新高紀錄。下午將參加券商舉辦的法說會。

AI股輪動輪漲，除了台積電及高價股續強力穩多頭信心，低價人氣股迎廣(6117)強攻漲停，投信法人回頭力捧的金像電(2368)今早再攻200元反壓。

目前台股上攻欠缺多方攻擊量能，但AI明年需求展望仍明朗，配合外資回流，台積電穩盤，高價股多有表現增添多頭信心。（時報資訊 沈培華）

（12）宜鼎第三季獲利優於預期 股價早盤大漲逾6％

宜鼎（5289）第三季每股稅後純益（EPS）達 3.47 元，優於法人預期，帶動7日股早盤大漲6％，站上300元關卡。

法人分析，宜鼎第三季營收季增3％，符合凱基預估，反映子公司安提客戶完成新產品驗證，重新執行既有專案；毛利率 34.5％，反映第三季認列庫存回升利益，約當毛利率 1.3 個百分點。

此外，第四季DRAM及NAND漲價趨勢啟動，法人估計，第四季DRAM 合約價將上漲 5％、NAND Flash合約價將上漲 10％，有利於宜鼎產品價格逐月提升。（工商時報 李娟萍）

（13）聯發科出手就見效 達發強漲

聯發科(2454)出手護金雞！聯發科決議透過旭達，將達發(6526)持股67%增加到70%，達發今(7)日開出慶祝行情，股價開高走高，大漲約5.5%，最高站上454.4元。

達發挾聯發科金雞光環，在10月19日以434.84元掛牌上市，但股價表現似乎不如市場預期，故聯發科決議，透過旗下旭達取得達發股票做為長期投資，強調看好達發長期發展，考量達發為集團布局的重要一環，擬將集團持股從67%增加到70%。

達發第三季營收為38.43億元，季增加9.3%、年減少17.54%；單季稅後純益4.25億元，季增加55.68%、年減少36.22%；每股盈餘 2.92元。單季毛利率47.81%，季增加3.9個百分點、年減少1.58個百分點。

達發營運主要分為兩大區塊，即有線以及無線通訊。在有線通訊業務上，隨著全球持續力拚網路基礎建設，對GPON ONU需求增加，達發已切入印度最大寬頻網路營運商，成為2024年成長動能來源。

在無線通訊方面，TWS(真無線藍芽)耳機庫存已降至合理的水位，北美、歐洲潮牌客戶將在明年陸續推出新機。法人也看好，明年隨著客戶恢復拉貨動能回溫，達發2024年營收成長上看逾1成，全年獲利更有機會逼近一個股本。（時報資訊 王逸芯）

（14）集邦唱衰報價 面板三虎臉綠、車用送暖

面板三虎受到集邦科技唱衰面板報價影響，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)股價齊跌逾1%反應，成為光電類指沉重拖油瓶。

集邦科技公布11月上旬面板報價，由於TV面板進入淡季，價格恐全面下修，較10月下旬下跌1美元，而MNT及NB則持平。集邦指出，第4季後TV面板出貨持續下降，不過代理商試圖影響價格雜音已暫告一段落，面板價格回歸正常買賣雙方的角力。

其中，電視主要品牌訂單第4季擴大修正，並擴及到全尺寸的需求，面板廠雖持續控產，但在需求不振下，恐難擋價格下跌命運，目前預期11月份全月32吋、43吋、50吋、55吋下跌2美元，65吋、75吋下跌3美元、85吋下跌5美元。

MNT面板方面，集邦預期11月價格持平，惟品牌需求若不如預期，Open Cell面板或大尺寸中高階機種恐率先看到價格鬆動；另，NB面板方面，無論是低階TN或中高階IPS面板，都暫估持平。

而雖今日面板三虎聞訊紛紛走跌，但市場也指出，面板雙虎近年力拚轉型，今年車用傳出捷報，也為營運增添活水。其中，友達(2409)今年車用相關營收規模可望達400億元以上，明年若加計德商BHTC，車用營收有望突破600億元大關，營收占比拉高至20～25％。

而群創(3481)今年車用和X光感測器營收規模可望衝上480億元，明年有望挑戰560億元大關。外資近3日也分別連續回補友達及群創計3萬6670張、1萬8041張。（時報資訊 李慧蘭）

（15）6變數影響海運業 貨櫃三雄股價各走各的路

台驊投控（2636）董事長顏益財7日形容，海運業市況「硝煙四起、充滿變數」，跟戰爭、升息、通膨、地緣政治、減碳、市場供需等6大變數息息相關。他建議，現在空手的投資人可以伺機布局，但不能像過去「一張不賣、奇蹟自來」，而是改以波段操作，並預料貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股價將各走各的路。

顏益財表示，全球消費性電子及零售商品庫存水位已修正至健康水位，受到十一連假影響，供應商生產出貨遞延，加上第四季為傳統購物旺季，為能因應歐美感恩節、聖誕節與電商購物消費需求，補貨效應可望同步推升短線海空運量；運價方面，大陸黃金週後，航商進一步減少艙位運力達總運力約20％～25％，在貨量上升情況下，有望帶動海運運價持穩或是部份提升。

空運同步受惠雙11電商出貨潮及歐美消費購物旺季加持，加上強勢美元推升商品進口需求增加，帶動運價同步上升，第四季將優於第三季。

顏益財指出，美國經濟情勢沒有想像悲觀，目前北美市場庫存已經消化得差不多，歐洲線則稍微悲觀一些，主要因為俄烏戰爭懸而未決，如今又逢以巴衝突，甚至戰火還有擴大的可能，地緣政治風險不斷升溫，如果中東地區和西方國家都捲進戰事，勢將衝擊全球經濟。

地緣政治風險對於船公司而言，是福是禍還看不出來，因為可能影響的變數太多，像是航商調整路線、運輸成本增加、供應鏈中斷影響物流和交貨、保險費用上升、經濟活動與貿易需求變化，以及一些政府祭出制裁、加強規範等，都是不確定性因素。

根據研調機構統計，明年海運運力供給預期增長6.4％～9.1％，運量卻僅增加2％～2.2％，跟今年類似，供需失衡。

顏益財表示，航商在疫情期間賺到超額利潤，都會財務操作，像是美元定存等，雖然本業不如前兩年榮景，但光靠理財業外收入就很可能彌補虧損，只要航商控艙得宜，縮小供需失衡的衝擊，盡量維持運價在獲利水準，預料未來運價波動，不至於大起大落。

台驊7日公布第三季財報，受惠中秋及黃金周假期，整體貨量較第二季成長，第三季營收38.27億元、季增12.04％，稅後純益5.73億元、季增6.59％，每股賺4.03元；累計前三季合併營收106.11億元、年減55.78％，稅後純益13.76億元、年減45.12％，每股賺9.63元，每股淨值63.2元。

台驊前三季業外收入約10.08億元，包括投資陽明、長榮的股利，以及投資長榮航太（2645）1,500張，每股成本約60元出頭，在120元左右售出約9成股票，賺進約7,000萬元等。另外，去年觀察到美元升值趨勢，台驊將在各國閒置資金換成美元定存，也賺到匯兌利益與利息。（工商時報 邱莉玲）