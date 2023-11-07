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堃霖前三季EPS 1.74元 訂單能見度看到明年Q2

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中央空調冰水主機大廠堃霖第三季及前三季營運傳捷報，第三季EPS為0.7元；前三季EPS達1.74元。堃霖表示，堃霖年底前訂單滿載，生產線加班趕工，訂單能見度看到明年第二季。

堃霖第三季合併營收8.93億元，營業利益0.61億元，本期淨利0.58億元，EPS從去年同期0.66元增至0.70元，也優於第二季0.62元。

堃霖前三季合併營收22.3億元、營業利益1.46億元、本期淨利1.39億元，EPS由去年同期1.34元增加至1.74元。

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