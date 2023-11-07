景氣觸底＋稼動率回升 法人推這檔PCB

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

臻鼎-KY（4958 TT）公布23Q3季報符合預期，12023/10營收優於預期。23Q4為臻鼎-KY的旺季，美系智慧手機備貨高峰會落於2023/10～11，故23Q4整體營收將持續向上。

臻鼎KY（4958 TT）公布23Q3季報，營收為419.19億元，QoQ +78.10%，YoY -16.17%；毛利率為20.47%，較23Q2增加11.45個百分點，主要是因為產能利用率提升的關係；稅後純益為22.71億元，QoQ 轉虧為盈，YoY -54.44%；稅後EPS 2.40元，符合預期。23Q3為臻鼎KY的旺季，美系智慧手機開始備貨，雖然新機的需求量與2022年差異不大，但是價格卻較低，故行動通訊營收呈現QoQ成長超過80%，但YoY仍衰退。電腦消費和IC載板進入旺季，營收亦較23Q2成長。

臻鼎KY公布2023/10營收為208.74億元，MoM +17.10%，YoY -1.49%，與群益預估的187.07億元，相差+11.58%，優於預期。

23Q4為臻鼎KY的旺季，美系智慧手機備貨高峰會落於2023/10～11，故23Q4整體營收將持續向上。

展望23H2~2024年，兩大部門行動通訊和電腦消費合計佔營收近90%，皆受到全球景氣下滑且通膨居高不下的影響，終端需求仍疲弱，故雖然23H2整體出貨量較22H2高，但價格較低，對毛利率是負面影響，臻鼎KY有做成本優化，希望能盡量降低衝擊。整體而言，23H2隨著消費性電子客戶庫存調整接近尾聲，2024年則有望迎來消費性電子的復甦。