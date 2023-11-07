以智能影像科技加持 推升跨域印刷新高度

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因網路科技和數位媒體的高度發展，印刷市場板塊重整，包裝印刷與工業印刷成為印刷企業轉型的重點領域。而今在智慧科技與數位印刷的加持下，推升跨域印刷的新高度。

產業發展署表示，自110年起，產業發展署推動財團法人印刷創新科技研究發展中心（印研中心）成立「高階圖紋設計應用中心」，發展智慧化高階圖紋影像處理與應用技術，透過整合設計、智慧影像處理、印前處理等跨產業領域所需的共通技術輔導能量，推動產品創新及品質再升級。111年度印研中心藉此技術，協助邁克森有限公司、訊可科技有限公司、集品實業股份有限公司組成「彩繪透明建材智能影像處理與複製技術」聯盟，相較目前市面上圖像單調且多為單色組合印刷的彩繪玻璃，聯盟導入智能圖像處理技術，可快速產出豐富的仿天然素材，搭配遮罩處理達到漸層透光的視覺效果，最後結合數位全彩直噴技術，提升建材玻璃產品上的附加價值，並串聯從設計、印刷、裝潢施工的上下游合作關係，打造多元化的室內裝飾設計選項，可望帶動聯盟成員營業額成長3,000萬元以上。

另外，在數位印刷科技的高度發展下，客製化市場已然成為主流，為滿足消費者多元化表面裝飾需求，在生產技術上正逐漸朝向半成品/成品印刷再加工發展，針對立體型態的產品，印研中心結合坤澤興業有限公司，運用數位相機圖像定位技術，可在翹曲面上直接進行彩色噴印，並搭配智慧圖紋風格轉換、線上3D設計平台，提供客戶即時的產品圖紋設計工具，將技術成果應用於旅狐國際股份有限公司的客製噴繪鞋，未來可持續輔導產業跨足運動帽、T恤、袋包、帆布鞋等高附加價值客製化精品市場。

智慧化科技為印刷相關產業應用，不僅止於印製生產，更有助於幫助產業發展從前端設計到後端客製生產的一貫化創意服務營運模式，達到跨域共好的加乘效應。未來產業發展署將持續推動AI智慧科技應用延伸到印製加工，幫助印刷產業華麗轉身，強化製造韌性與應變能力，成為製造業供應鏈的中堅夥伴。