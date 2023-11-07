展望台灣新能源應用與發展論壇 11月22日登場

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面對全球2050淨零碳排趨勢，透過能源轉型協助企業符合ESG規範、綠色供應鏈與碳關稅的要求，已成為各行各業面臨的重大挑戰。台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）表示，發展新能源與再生能源已成國際共識，包含太陽光電、離岸風電、深層地熱、生質能、氫能等，都是未來產業邁向淨零碳排的綠色能源選項。以碳排占比高的交通運輸需求為例，在國發會「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」就點出，政策規劃2030年達成市區公車與公務車全面電動化、2040年新售汽機車也將全面電動化。

為透過跨域合作方式，加速新能源應用情境落地，台灣物聯網產業技術發展協會（TwIoTA）、台灣先進車用技術發展協會（TADA）、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟（THFCP）、台灣電池協會（TBA）、台灣綠能協會（ge）等五大協會，將於11月22日合作辦理「展望台灣新能源應用與發展」論壇，探討新能源商業應用可行商機。

TwIoTA指出，包括台灣物聯網產業技術發展協會王其國理事長、台灣先進車用技術發展協會陳建斌常務理事、台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟林若蓁執行長、台灣電池協會楊敏聰理事長、台灣綠能協會李泰安理事長等五大協會代表，將在亞洲．矽谷-物聯網產業大聯盟施振榮榮譽會長的見證下，同台簽署合作備忘錄（MOU），讓新能源能跨域應用，迎接ESG減碳趨勢。

TwIoTA表示，ESG規範是台灣廠商必須面對的課題，台灣已有不少業者率先投入新能源領域，因此本次研討會將邀請多位新能源專家，以實際落地案例分享氫能x鋰電池x儲能使用情境，為企業ESG規範找出適合的對應解決方案。

因應新能源車輛需求持續增加，尤其是燃料電池近來發展快速，氫能更成為風力發電與光電的儲能新選項之一，因此邀請到工研院產科國際所（ISTI）洪于展分析師，以「全球新能源車輛減碳商機 - 氫能源載具發展戰略」為主題，分享氫能源載具在技術發展上的趨勢與減碳應用的優勢。也邀請到彩碤新能源陳玲君副總經理，從台灣氫能巴士的推動經驗，分享氫能在公車營運上的優勢與特性。氫能載具在儲氣體積與運行里程上具有優勢，將邀請中興電工機械陳建豪策略長，分享全球氫能載具應用現況，讓與會來賓了解氫能在不同情境下的實際使用情況。

由於台灣在鋰電池芯上具有技術優勢，論壇邀請到有量科技柯玨宇副技術長，以「台灣鋰電池芯的發展與運用現況」為主題，分享有量科技如何在鋰電池芯價格競爭中，找到發揮台灣鋰電池芯技術優勢的利基之地；格斯科技張忠傑董事長將以「新能源生態發展與應用」為主題，分享不同類型的鋰電池芯技術特性與應用情境，讓業者能在新能源應用導入上獲得技術優勢。

相較於傳統能源供應，綠能在使用上並不像傳統用電方式隨用隨有，本次也邀請到創揚科技李泰安總經理，以「綠能/儲能/電動車三電最新技術趨勢分析」為主題，分析如何從節能、創能、儲能等三面向，結合企業實際的商業用電型態，規劃出最佳綠能解決方案。

執行單位台北市電腦公會（TCA）表示，期望透過跨域交流，協助業者掌握商機、拓展新市場，歡迎業界先進踴躍報名參加。11月22日「展望台灣新能源應用與發展」論壇議程與報名網址（https://seminars.tca.org.tw/D17b00393.aspx）。