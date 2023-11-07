陸寺院住持與已婚女主播不倫被偷拍 遭夫妻敲詐數百萬人民幣

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寺院住持竟與女主播發生關係，還引發了一起敲詐案。根據澎湃新聞報導，近期該案一審在四川雅安市名山區法院開庭審理，名山區檢察院以敲詐勒索罪對網路女主播蔡女及其丈夫錢男提起公訴，透過偷拍發生親密關係等畫面，連續向寺院住持敲詐多達數百萬元（人民幣，下同）。

據名山區檢察院起訴書，女主播蔡女與丈夫錢男平時在網路直播間銷售紅木傢俱。2020年底寺院張姓住持在直播間選購紅木傢俱時與蔡女相識並保持聯繫。2021年2月蔡女來到四川與張姓住持在成都一酒店內發生了關係。

此後，錢男發現妻子和張姓住持間的不軌行為，並瞭解到是僧人且是成都浦江一座較為有名的寺廟住持等身份。於是錢男讓妻子蔡女再次約張姓住持到福建見面。

2021年4月，女主播蔡女將張姓住持約至福建省仙游縣一溫泉度假酒店，錢男通過提前安裝的偷拍設備，拍攝了妻子蔡女和張姓住持在酒店房間內再次發生關係的影片。隨後7月主播夫婦到了成都，向張姓住持表明丈夫身份、出示兩人在酒店房間的親密照片後，張姓住持提出支付100萬元了結此事。最終蔡女收到張姓住持支付的200萬元（含價值100萬元紅木傢俱）。

但2023年2月，錢男又單獨到四川聯繫張姓住持見面，起初未獲得回應，錢男又聯繫張姓住持的朋友王某東，以網路曝光威脅。張姓住持無奈安排王某東和徒弟李某軍出面與錢男談判，最終又被迫向錢男分期付款330萬元，並讓錢男聯繫蔡女共同出具諒解書，以徹底了結此事。

檢方稱，張姓住持在支付錢款後因擔心以後繼續被敲詐，撥打了電話報警，雅安市公安局名山區分局民警接警後到達現場，將錢男、蔡女抓獲。