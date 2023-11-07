2023臺灣印尼產業鏈結高峰論壇 於印尼茂物圓滿完成

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2017年起，臺灣印尼雙方為搭建產業合作交流的平台，透過經濟部工業局指導、中華民國全國工業總會主辦「產業鏈結高峰論壇」，6年來雙邊共同推動「船舶」、「工業4.0」、「食品生技」及「物聯網及電子」等領域實質合作，即使疫情期間雙方產業之間持續維持著密切的互動，創造實質合作案例，帶動國際合作機會。

2023年之「臺灣印尼產業鏈結高峰論壇」，於10月30日假印尼茂物盛大舉行，是疫情之後首次辦理實體會議，來自臺灣及印尼的產、官、學、研界代表，共217人到場參與，共同探討雙方產業長期合作之契機與模式及拓展產業合作領域。

本次產業高峰論壇由印尼方主辦，首先以歷年回顧影片揭開序幕，我方由經濟部次長林全能、工業總會楊銀明召集人、駐印尼大使陳忠大使致詞，為雙方產業合作的提出期勉，並由雙方駐外代表處及工業部門對於論壇活動表達支持。

經濟部林全能次長在論壇上表示，感謝印尼工業部與我國建立良好的產業交流平台，透過論壇整合平台資源，取得豐碩的成果。2024年度高峰論壇將回到臺灣主辦，期待雙方可持續實質交流，共同拓展國際市場。

在產業具體合作方面，2023年度持續安排「船舶」、「工業4.0」、「食品生技」及「物聯網及電子」等4大領域分論壇，進行4項合作備忘錄簽署，其中臺灣翔探科技股份有限公司與印尼Protechma Indonesia公司共同開拓印尼市場，提供無人機技術與服務，協助印尼進行農噴與病蟲害辨識作業，透過技術合作，提升農業產值；又台灣國際造船股份有限公司與印尼Kampuh Welding Indonesia合作，印方訓練機構提供具備船廠工作經驗或是具備相關證照的技術員來台工作，協助解決國內造船業缺工問題；另財團法人食品工業發展研究所，與印尼PT Belfoods及PT Great Giant Pineapple兩家公司分別簽署MOU，運用臺灣技術能力及印尼業者在地能量與農產資源，合作開發肉類及蔬果食品商機並強化食品產業價值鏈與生態系。

臺灣印尼產業鏈結高峰論壇乃是新南向政策的一環，論壇後續相關的推動將秉持民間產業為主，藉由落實與各國間的實質合作，以及資訊整合及對接，期能帶領臺灣產業開拓亞太市場。