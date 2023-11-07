關島吉祥物「可可鳥」首次登場台北國際旅展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

關島觀光局連續15年參加ITF台北國際旅展，今（2023）年攤位湧入超過5,000位民眾來參加攤位活動。關島吉祥物「可可鳥」也首度亮相，更登上大會舞台和民眾熱情互動，模樣萌翻吸引現場民眾爭相拍照！

「可可鳥」又名關島秧雞，是一種不會飛的鳥類，也是原生於關島上的特有物種，對關島居民來說是希望的象徵，更在關島生態系統佔有重要角色，此次吉祥物「可可鳥」的出席，也吸引了許多民眾前往舞台區一睹牠的可愛風采。

除了吉祥物和攤位活動，關島觀光局本次也特別邀請到關島飯店業者杜喜天麗集團代表來到會場，向民眾介紹相關的住宿、服務和活動。杜喜天麗集團旗下有多間星級飯店，同時也是關島最受歡迎住宿選擇之一，一邊享受五星服務和設施，一邊愜意欣賞絕美海景，絕對是到訪關島必做的事情，因此關島的舞台活動也湧入大批人潮，顯見民眾對於旅遊的期待與關島的吸引力！關島準備了多項好禮大方送給現場民眾，透過有獎徵答、抽獎等方式獲得關島在地零食、蜂蜜、查莫洛辣椒醬、關島Hello Kitty購物袋、客製化雨傘等各式各樣精美禮品，也提供旅遊資訊，讓民眾可透過媒體及現場參與，更了解關島的風景、文化及旅遊現況。

由於地理位置關係，關島也被稱為「在亞洲的美國」，是美國第一個看日出的地方，擁有美麗的自然景色、白色沙灘、清澈海水，直飛關島只需約3.5小時，與台灣的時差僅2小時，在亞太地區一直是熱門觀光旅遊勝地。隨著海外旅遊解封、寒假及新年假期將至，預計前往關島旅遊的需求將明顯增加，為此，鳳凰旅行社、世邦旅行社與星宇航空聯手推出2班春節限定包機直飛關島，讓民眾可趁假期暢遊這個天堂般的熱帶島嶼。

除了以海景聞名，關島也有非常豐富的水上和陸上活動，提供旅客絕無僅有的體驗，也因此廣受台灣民眾歡迎。關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，台灣市場對關島來說非常重要，非常期望能向台灣民眾詳盡介紹關島之美，並讓大家感受到關島熱情溫暖的「Håfa Adai」精神。

關島相關訊息

關島的自然美景和白色沙灘使它成為台灣最受歡迎的旅遊目的之一。關島是密克羅尼西亞最大的島嶼，面積550平方公里，約有17萬居民。遊客可以體驗各種活動，包括浮淺，免稅購物，文化和歷史觀光。

有關關島旅遊訊息，請查詢：GVB台灣官方網站（ http://www.visitguam.org.tw）、GVB台灣Facebook粉絲頁（ http://www.facebook.com/visitguam.tw）、GVB 台灣Instagram（ https://instagram.com/visitguam_tw/）。