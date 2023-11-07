11／7期貨市場掃描

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美股

包括聯準會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）在內的多名重要央行官員將於本周發表談話，讓投資人不敢大意，美國四大指數收在平盤附近、漲多跌少。

道瓊工業平均指數11月6日終場上漲0.1％（34.54點）、收34,095.86點，創9月20日以來收盤新高，連續第6個交易日收紅。那斯達克指數上漲0.3％（40.5點）、收13,518.78點，創10月17日以來收盤新高，連續第7個交易日上揚。標準普爾500指數上漲0.18％（7.64點）、收4,365.98點，創10月17日以來收盤新高，連續第6個交易日收紅。費城半導體指數下跌0.28％（9.67點）、收3,444.89點，結束連4紅。

美國股市上周因為新增非農就業人數比預期疲弱、市場期盼Fed結束升息循環甚至於明（2024）年開始降息的激勵，出現約一年來的最大單周漲幅。標普500、那指上周分別大漲5.85％、6.61％，創2022年11月以來最大周漲幅。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，截至台北時間7日上午6時26分，聯邦基金期貨投資人預測，Fed12月3日按兵不動的機率從一周前的74.4％攀升至90.4％，但低於上周五（3日）的95.2％。Fed明年5月1日降息一碼至5~5.25％的機率則從一周前的32.5％攀升至39.8％，但低於上周五的49.8％。

鮑爾預定於美東時間8日上午9時15分、美東時間9日下午2時整發表演說。另外，紐約聯邦儲備銀行總裁JohnWilliams、達拉斯聯邦儲備銀行總裁LorieLogan等Fed官員也都將在本周稍晚公開談話。WedbushSecurities資深副總裁StephenMassocca表示，除非經濟數據有變，否則Fed官員的說法應該會維持一致。

本周公布的重要數據不多，僅周四的上周首次申請失業救濟金人數，以及周五的密西根大學消費者信心指數。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月6日收盤上漲0.31美元或0.4％至每桶80.82美元，因沙國與俄羅斯維持減產以及削減出口的措施，令油市供應收緊的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.29美元或0.3％至每桶85.18美元。

石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）11月5日決議維持現有生產政策不變，沙國12月將繼續維持自願削減百萬桶日產量的措施，俄羅斯也將繼續減少原油與油品出口量30萬桶/日，稱需求與經濟增長的擔憂持續對油市造成影響，成員國自願減產主要是為了維持石油市場的穩定與平衡。

《Oilprice.com》報導，石油輸出國組織（OPEC）10月份產量增長，主要來自非洲產油國產量增加的帶動。根據路透社的調查，10月份OPEC產量較前月增加18萬桶/日，至2,790萬桶/日，產量增加主要來自於奈及利亞、安哥拉、伊朗與伊拉克。其中，伊朗原油日產量達到317萬桶，創下2018年以來的新高；沙烏地阿拉伯原油日產量則維持在約900萬桶左右的水平。

調查顯示，10個接受生產配額的OPEC成員國，10月份產量合計增加了15萬桶/日，但較其生產配額仍短少56萬桶/日，主要因為奈及利亞與安哥拉等國缺乏足夠的產能來提高產量的影響。彭博社的調查則顯示，10月份OPEC產量較前月增加5萬桶/日，至2,808萬桶/日，產量增加主要來自於奈及利亞、安哥拉、加彭、幾內亞與剛果等。哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究學者克里斯托夫·魯爾（ChristofRuhl）表示，即使發生了烏克蘭戰爭和以色列與哈馬斯之間的戰爭，令人驚訝的是石油市場仍維持相當程度的穩定，油價徘徊在每桶85美元到90美元之間，這表明石油市場供應確實充足，無論是就長期或中期而言。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨11月6日上漲，玉米則是持平，12月玉米期貨收盤持平為每英斗4.7725美元，12月小麥上漲0.6％至每英斗5.7575美元，1月黃豆上漲0.9％至每英斗13.64美元。美國農業部6日公告，出口商報告對中國銷售126,000公噸的黃豆，以及對墨西哥銷售289,575公噸的玉米。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨11月6日下跌2％至每磅78.00美分，3月粗糖期貨上漲0.7％至每磅27.95美分。

聯合國糧食及農業組織（FAO）11月3日報告表示，2023年10月，糧農組織食品價格指數平均為120.6點，較前月下滑0.5％，較去年同期下跌10.9％。其中，穀物價格指數月減1.0％，受全球進口需求普遍低迷的影響，國際稻米價格月減2.0％；國際小麥價格月減1.9％，因美國的供應充足以及出口競爭較為激烈的影響。另一方面，阿根廷供應減少推高了玉米價格，支撐粗糧價格略有上漲。

糧農組織3日還發佈了最新的《穀物供求簡報》，2023/24年度，世界穀物產量預估與上月持平，仍為創歷史新高的28.19億噸，較上年度將增長0.9％或2,600萬噸；世界穀物消費量預估為28.10億噸，較前月上調670萬噸，較上年度增長1.0％。糧農組織對2023/24年度全球穀物貿易量的預測為4.69億噸，較上年度減少1.6％。

2023年，全球小麥產量預估與上月基本持平，為7.85億噸，較上年度減少2.2％或1,800萬噸。歐盟和哈薩克的天氣條件長期不佳導致單產不及預期，因而下調了產量預測，伊拉克和美國由於單產預期改善而上調產量預測。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月6日收盤下跌10.6美元或0.5％至每盎司1,988.6美元，受美元與美債殖利率回升的影響；美元指數上漲0.2％，12月白銀期貨下跌0.2％至每盎司23.234美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2.8％至每盎司917.6美元，12月鈀金期貨下跌1.2％至每盎司1,114.30美元。

Forexlive.com首席貨幣策略師巴頓（AdamButton）表示，美國10月份就業報告弱於預期，基本上暗示聯準會的升息週期已經結束，而黃金作為避險資產並維持在接近每盎司2,000美元的價位，屬於相當偏多的格局，特別是與有所回落的油價相比。巴頓表示，市場已經開始在思考聯準會何時將會降息，以及會有多大的降息幅度。

美國勞工部11月3日公布，10月份非農就業增加15萬人，低於預期值18萬人，也低於過去12個月平均每月25.8萬人的增幅。10月份失業率攀升至3.9％，則是創下2022年1月以來新高，市場預期為3.8％。就業報告顯示美國勞動力市場正在失去動能，減輕聯準會的升息壓力。分析指出，美國10月就業增長放緩幅度大於預期，部分是受到美國汽車工人聯合會針對三大車商罷工的影響。

戴阿德利安資產管理公司（AdrianDayAssetManagement）總裁戴阿德利安（AdrianDay）表示，包括以色列與哈瑪斯的戰爭持續，以及美元及美債殖利率回落等，都將繼續支持金價。不過，他也指出，各國央行的買盤是今年以來支撐金價的一個重要因素，但鑑於黃金逼近每盎司2,000美元的高價，如果央行的買氣有所消退的話，可能也將導致金價回落。

世界黃金協會報告表示，第三季全球央行黃金淨購買量為337公噸，較去年第三季的459公噸減少27％，但仍然是統計以來第三強勁的季度。累計今年前三季各國央行黃金淨購買量則是年增14％，達到創紀錄的800公噸。