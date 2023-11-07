大陸人行：降低存量房貸利率 每年利息支出少3200元人民幣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國人民銀行官網「貫徹落實中央金融工作會議精神」專欄6日刊發貨幣政策司的文章《持續深化利率市場化改革》。文章稱，將健全市場化利率形成、調控和傳導機制，疏通資金進入實體經濟的管道，促進優化金融資源配置；推動存貸款利率進一步市場化，堅持用改革的辦法，引導融資成本持續下降；持續提升房貸利率市場化程度，更好支持剛性和改善性住房需求。

文章介紹了中國大陸利率市場化改革取得的新成效。2022年4月，中國人民銀行指導建立了存款利率市場化調整機制，利率自律機制成員參考市場利率變化合理調整存款利率水平。2022年9月、2023年6月和9月，主要金融機構先後三次主動下調存款利率，中長期定期存款利率下調幅度更大，存款利率市場化程度顯著提升。2023年9月，新發生定期存款加權平均利率為2.04％，較2022年4月下降0.4個百分點。

2023年8月，中國人民銀行、金融監管總局明確，符合條件的存量首套房貸借款人可與承貸金融機構協商降低利率。中國人民銀行指導金融機構按照市場化、法治化原則，迅速落實，向借款人讓利。降低存量房貸利率工作已基本完成，超過22兆元（人民幣，下同）存量房貸利率下調，平均降幅0.73個百分點，惠及超5000萬戶、1.5億人，每年減少借款人利息支出1600-1700億元，戶均每年減少3200元。

文章指出，持續深化利率市場化改革有三個發力重點。

第一個發力重點是健全市場化利率形成、調控和傳導機制，疏通資金進入實體經濟的管道，促進優化金融資源配置。一是按照健全中國特色貨幣政策調控框架要求，持續完善以中央銀行政策利率為核心、利率走廊機製作用有效發揮、目標利率圍繞政策利率運行的中央銀行利率調控機制。二是持續在貨幣市場、債券市場、信貸市場培育質押式回購利率（DR）、國債收益率、LPR等指標性利率，提升市場基準利率的權威性和公信力，準確反映市場資金供求狀況，為市場定價提供重要參考，併發揮好作為浮動利率金融產品定價基準的重要作用。三是健全「市場利率＋央行引導→LPR→貸款利率」和「LPR＋國債收益率→存款利率」的利率傳導機制，中央銀行通過貨幣政策工具調節銀行體系流動性，釋放利率調控信號，引導貨幣市場利率運行，最終傳導至債券、貸款和存款利率，有效調節資金供求和資源配置，實現貨幣政策調控目標。

第二個發力重點是推動存貸款利率進一步市場化，堅持用改革的辦法，引導融資成本持續下降。持續釋放LPR改革效能，督促LPR報價行繼續健全報價機制、提高報價質量，增強LPR對實際貸款利率定價的指導性，鞏固企業融資和居民信貸成本下降的成效。發揮存款利率市場化調整機制重要作用，引導金融機構根據市場利率變化，合理確定存款利率水平，增強支持實體經濟的能力和可持續性。進一步健全利率自律機制，促進金融機構提升自主定價能力，增強金融市場競爭性，有效維護市場秩序。

第三個發力重點是持續提升房貸利率市場化程度，更好支持剛性和改善性住房需求。堅決落實促進金融與房地產良性循環要求，持續完善差別化住房信貸政策，發揮新發放首套房貸利率政策動態調整機製作用，繼續有序拓寬房貸利率自主定價空間，支持城市政府因城施策用好政策工具箱。堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，督促金融機構繼續將降低存量房貸利率的成效落實到位，理順增量和存量房貸利率關係，減輕居民利息負擔，支持投資和消費。