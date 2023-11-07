提升數位學習品質在校看片不再卡卡 教育部建置CDN節點

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為提升中小學數位學習的品質，教育部於前瞻2.0（110年至114年）數位建設計畫，建置「台灣學術網路內容傳遞網路(CDN)服務」，全面於13個區域網路中心及22個縣市教育網路中心建構CDN節點，以提供國中小學校園優質網路環境。

目前各校師生上課期間，從學校透過網路連線至教育部教學網站擷取數位學習資源時，容易發生透過網路資源重複傳輸相同數位內容的情況，而為提升台灣學術網路網路傳輸效益，教育部前瞻2.0 計畫於22縣市教育網路中心布建CDN節點。

截至今年8月底，各縣市教育網路中心的CDN節點已建置完成，並於9月將教育媒體影音網站納為CDN服務網站，使師生可就近順暢存取教育部數位學習資源，經實際測試可大幅降低延遲時間及提升下載速度。

教育部表示，經由這些CDN節點，全國中小學可就近由縣市教育網路中心取得所需數位學習資源，優化網路傳遞方式，大幅提升存取效率，所節省的骨幹網路頻寬可提供其它外部資源與應用傳輸使用。

教育部指出，當校園孩子透過學術網路觀看網上串流影片時，CDN可以確保他們的觀看體驗非常順暢，因為當影片開始播放時，CDN會自動選擇距離校園最近的伺服器節點，然後將影片傳送到學生載具設備。如此，每個人都能以高清晰度觀看影片，而不會受到緩衝或影片卡頓的困擾。

除此之外，CDN在學術網路中可以增強安全性及可用性，透過多個伺服器站點，防止教育部教學網站和數據受到惡意攻擊的威脅，如DDoS攻擊防護，保護網站的安全性。

教育部說，台灣學術網路CDN未來將持續加入教育雲及因材網等教育部重要教學網站，並邀請各縣市教育局處共同參與，將各縣市常用數位資源及應用納入臺灣學術網路CDN的服務範圍，期望將CDN服務發揮最大效益。