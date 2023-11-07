《鋼鐵股》中鋼攜下游廠 台灣首批碳中和綠色鋼製品誕生

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)因應全球低碳大趨勢，攜手鋼鐵下游產業共同減碳，生產符合碳中和宣告的鋼材與下游產品。今年112年選定「線材」及「熱軋鋼捲」兩項鋼品，先由中鋼示範產製碳中和鋼材，再供應晉禾及盛餘(2029)鋼鐵，由客戶依循相同宣告模式，最終生產符合碳中和的下游產品及泛冷軋鋼材。近日中鋼產出首批150公噸線材，已通過BSI英國標準協會第三方查證，並交付晉禾加工成六角螺絲，完成後將是台灣首批符合碳中和的綠色鋼製品。

中鋼於去年開始規畫及參考「PAS 2060實施碳中和參考規範」(PAS 2060)之作法，分三個步驟執行碳中和鋼材產製作業，首先選定鋼材種類與生產邊界，盤查計算鋼材碳足跡；其次，採取減碳措施降低碳排，並再次執行碳足跡盤查；最後，減量措施採行後的剩餘碳排放量，透過抵換機制抵銷，進而達成鋼材碳中和。

中鋼首批碳中和線材盤元採用集團公司中龍鋼鐵的電爐來生產小鋼胚，取代原本廠內的轉爐製程。小鋼胚運送至中鋼線材工場加工，線材工場同步推動減碳軋延。經計算碳足跡及第三方查證後顯示，該批鋼材減碳成效可達25%，所剩下的碳排放量再以中鋼擁有之碳權全數抵消，達成首批線材盤元碳中和。首批碳中和線材產品已交付予晉禾接續加工生產六角螺絲，晉禾也將依循PAS 2060作法進行碳中和宣告，預計112年底進行第三方查證。

中鋼持續精進降低碳排技術，使下游客戶可就近採購優質且低碳排的鋼品。中鋼示範碳中和產品宣告的過程，協助客戶建立起產品碳足跡盤查能力，特別是在歐盟與美國等先進國家對進口鋼品正式課徵碳稅之前，針對業者需具備因應綠色關稅之先期作業，協助業者及早做好準備。