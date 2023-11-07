依學生選填意願 教育部補助國中小開設族語課程

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為使各學校順利實施本土語文課程、推展原住民族語文及兼顧學生學習需求，教育部國教署補助國中小族語開課所需經費，支持學校依照學生選填意願開設各類族語相關課程，協助學校辦理多元文化相關活動，鼓勵學校以活潑的方式推動本土教育。

因應國家語言發展法於108年公布施行，111學年度起本土語文及台灣手語於國小、國中及高級中等學校的部定課程同步實施。其中，教育部補助花蓮縣立吉安國中、花蓮縣水璉國小及屏東縣望嘉國小等校運用豐富的教學資源推動族語，藉此提升學生學習動機。

以花蓮縣立吉安國中為例，該校族語課程搭配世界母語日活動推動文學閱讀，教授太魯閣語的教師黃麗俐導讀太魯閣族語繪本、安排讓學生學習傳統的藤編製作。

阿美族語教師夏月美則教學生辨識阿美族採集的野菜，並邀請《太陽的孩子》導演勒嘎·舒米談族群與土地劇本與電影的誕生；課程授課方式多元，提供學生實際參與的機會，讓族語課程不僅具文化性同時也包含實踐力，該校更積極推動族語認證，讓學生可依年級、階段取得該語言初級、中級認證。

花蓮縣水璉國小學生數僅有30人，由校長呂俊宏推動族語教學及族語認證，除了學生之外，包括校護、幼兒園主任都通過族語中級認證，特別的是在校內更成立「PADAWDAWAY光影劇團」，讓孩子透過戲劇學習族語，並了解自己的文化和族群歷史。

屏東縣望嘉國小採取主題式教學方式，將實作融入教學，教師除了日常用語課程及傳統歌謠教唱外，也安排了介紹、採集吉拿富食材並製作和月桃編織等實作課程，該校在各項族語競賽中也屢創佳績。