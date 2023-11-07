護理界要求加薪1萬匯戶頭 薛瑞元這理由否決

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為留住護理人力，新光、長庚等私立醫院紛紛加入加薪行列。明年起，公務人員將全面調薪4％，衛福部昨宣布，部立醫院中不具公務員身分的護理師也將一併加薪，每人平均增加1500～2500元。不過，護理師護士公會全聯會昨表示，加薪幅度距離護理團體的訴求仍有距離，希望政府編列預算，每人每月加薪1萬元，為期2年，鼓勵護理師留任。衛福部長薛瑞元今否決該訴求，認為此舉不可行，「談加薪，永遠不會有人說滿意、說謝謝」。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜昨對衛福部的加薪舉動表達感謝，但這樣的加薪幅度，距離護理團體的訴求仍有距離。她呼籲衛福部，讓應屆畢業護理師年薪至少達70萬（不含夜班費），資深人員按比例調整，並由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月 1萬元，直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少2年，醫院亦可適度調整薪資。

紀淑靜表示，醫院醫事人力中，護理人員占絕大多數，是確保醫療品質的重要基石、醫療品質的重要推手，更是抗疫戰線上的關鍵角色，人多好辦事，但一談到加薪，人多卻成了原罪。政府願意以行動支持投資護理，提供更好的護理職場和薪資，公私協力，公會樂觀其成，但加薪幅度能否達到留任的效果，仍有待觀察。

對此，薛瑞元今日指出，加薪1萬塊是不可行的作法，公會幹部他們所在的醫院有沒有辦法這樣做，都是個問題，談加薪，永遠不會有人說滿意，說謝謝，我們有這樣的誠意，公、私立醫院也願意提供加薪措施。每個人1萬塊，為期2年，意思是2年後就減回來，這不可行。