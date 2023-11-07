《國際產業》恩智浦Q3營收略勝預期 看好Q4雙引擎護體

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】荷蘭晶片製造商恩智浦(NXP)周一提出財測，第四季獲利將高於華爾街預期，並且預計車用市場表現具有韌性，工業需求則持穩，兩者抵銷了部分關鍵市場疲弱的表現。

該公司過去不斷地將上漲的成本轉嫁給消費者，以保護利潤。

恩智浦曾在九月時表示，包括中國的所有市場，車用需求表現「非常的良好」。中國為關鍵市場，並貢獻了恩智浦總營收約3成。

強勁的iPhone需求也對該公司帶來正面影響，恩智浦製造智慧型手機使用的NFC(近場通訊)晶片，可協助用戶完成行動支付或其它功能。分析師也一直認為，蘋果是恩智浦重要客戶。

在7~9月的季度裡，行動業務的營收為年減8%，但是季增33%，顯示智慧型手機市場的復甦。

但是執行長Kurt Sievers說，公司的通訊基礎設施業務在第三季表現略低於預期。

雖然最大的業務部門、車用部門的營收有成長5%，但是分析師擔心，經歷數月的囤貨和電動車需求放緩之後，晶片需求將很快地會出現下降。

恩智浦預計，第四季調整後營收將在33億至35億美元之間；而此前分析師的預期為34.3億美元。調整後每股盈餘在3.44至3.86美元之間。

恩智浦也公布第三季整體營收來到34.3億美元，略高於預估的34.0億美元。每股盈餘為3.70美元，高於預期的3.59美元。

該荷蘭公司周一在美股盤後交易上漲了1%。