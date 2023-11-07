《半導體》德SPS展初登場 宇瞻展現工控實力

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【時報記者葉時安台北報導】數位儲存解決方案品牌廠Apacer宇瞻(8271)今年第三季EPS為1.14元，創下4個季度高點，10月營收同創一年以來單月新高；宇瞻將於下周11月14日至16日首次亮相德國紐倫堡SPS國際工業自動化展(SPS–Smart Production Solutions)，展期間將大秀其高效能之工業用SSD、DRAM記憶體模組與創新技術，展示如何全面協助工業自動化產業提升資料安全性與完整性及電源穩定性。

SPS國際工業自動化展下周開幕，於此重量級的工控展會中與來自全球的產業夥伴和客戶交流，展現宇瞻長久耕耘工控產業的研發實力與創新能力。宇瞻將聚焦展示SV240 FIPS TCG SSD系列產品、CoreSnapshot、CorePower及SLC-liteX技術與全球首創完全無鉛記憶體模組等。

宇瞻SV240 FIPS TCG SSD系列，成功獲得FIPS 140-2認證，確保資料存取最高安全性。FIPS為美國政府機構對資訊安全之標準規範，用於確保電子資料之安全性、可信任性與可操作性。FIPS認證之產品須通過一系列嚴格的程序與加密測試，以確保其符合高安全性的嚴格要求。宇瞻SV240 FIPS TCG SSD系列與聯邦政府認證的第三方實驗室合作，通過美國國家標準與技術研究院(NIST)審查，成功取得「FIPS 140-2驗證」。此系列提供多樣加值功能，領先業界率支援強固應用之寬溫需求，以及提供四種固態硬碟尺寸2.5吋、M.2 2280、mSATA及MO297，並且可選用強固型R-SATA連接器，提供高達1920 GB容量選擇。

此外，呼應ESG的議題，宇瞻也將展示全球首創完全無鉛(Fully Lead-Free)DDR5 5600記憶體模組；不僅超越現行歐盟RoHS環保標準要求，也能夠避免依賴RoHS 7(c)-Ⅰ的鉛豁免條款。與此同時，DDR5模組提供更高的記憶體頻寬，不僅提高傳輸速率，同時帶來更高的記憶體容量、穩定度與能源效率。

宇瞻財報上，今年第三季EPS為1.14元，創下4個季度高點；前三季營收54.83億元，年減17.68%；營業毛利12.95億元，年增2.46%；營業利益5.11億元，年減3.25%；歸屬於母公司業主淨利3.86億元，年減10.28%；基本每股盈餘3.15元，相較去年同期的4.16元下滑。

宇瞻今年10月營收8.18億元，年減0.33%、月增9.63%，創下一年以來單月新高；前10月營收63.02億元，年減15.78%。