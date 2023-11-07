美企業獲利預期走高 法人對美股不悲觀

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聯準會連兩次會議暫停升息，釋出未來將謹慎行事的訊號，市場樂觀預期聯準會已結束升息週期，激勵全球股債市漲勢凌厲，史坦普500指數重新站回50日均線。法人表示，由於美國企業獲利持續成長中，基本面有利於美股走揚，尤其看好美國大型科技股或AI相關類股。

富蘭克林證券投顧表示，就美股中長線走勢來看，穩健成長的經濟加上持續降溫的核心通膨可望成為支撐美股的基礎。而根據Factset11月3日的數據，市場預計第三季企業獲利可望成長3.7％，同時正面看待後續企業獲利表現，因為未來三季預估美企業獲利逐季成長中，2023年第四季以及2024年第一季和第二季將分別成長3.9％、7.1％、10.8％，顯示美國企業復甦力道還將延續至2024年上半年，穩健的財務基本面有利於美股。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕也表示，聯準會如預期暫停升息、美債殖利率回落，市場風險偏好好轉下，美股走出10月陰霾。後續來看，基於美國基本面仍穩健，企業獲利可望呈現逐季修復，仍有助為美股表現提供支撐，表現仍不看淡，只不過，短期波動風險仍在，在各產業中相對看好科技、生技醫療、低碳基建等等皆可留意。

台新投信智慧生活基金經理人蘇聖峰則表示，美國受惠消費強勁、庫存回補及政府支出偏強帶動，經濟表現強勁，第三季GDP年化季增4.9％較前季2.1％升溫，為2022年以來新高，且高於分析師預估的4.5％，此外，10月製造業PMI初值自前月49.8重回至50站上榮枯分水嶺、服務業則自50.1回升至50.9，新訂單及產出分項同步回升顯示製造業需求改善。展望美股後市，隨著聯準會貨幣政策趨於寬鬆、產業基本面成長性提升，加上2023年美國總統大選加持，後市行情可期。