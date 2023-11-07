年底買什麼股賺得快？ 老手：這族群擁2大利多

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【旺得富理財網 王順泉】台股連4紅之後，今天早盤一度翻黑，連續2天觸及半年線壓回，顯示半年線仍有壓力，不易一次站上。加權指數短短幾天反彈約7百點，摩爾投顧分析師江國中表示，聯準會連2個月按兵不動，美國10年期公債殖利率大幅回落，資金重新擁抱股市重拾上漲動能，美股出現強勢V型彈升，台股也一樣，且大盤季線即將翻揚助漲，有機會展開數千點的波段漲勢。

江國中表示，研判台股本周開始至年底，配合景氣燈號轉為黃藍燈，製造業景氣回溫，加上歐美消費旺季及台灣選舉行情支撐下，指數只要回檔不破月均線，短線在漲多下，任何震盪拉回都是這波多頭上車的最後買點，建議偏多操作，年底作帳行情及選舉行情可期。

在選股方面，江國中分析，目前電子成交比重在7成之上，年底行情就是鎖定電子，長線鎖定「AI」股，11~12月則是鎖定「IC 設計」族群。

IC設計股具備「最壞已過、股價低基期」2大利多。龍頭聯發科已經領先上攻，年底前將有挑戰千元實力。除了聯發科，其他如記憶體相關的愛普、面板驅動IC的敦泰、聯詠，還有金麗科等，都領先大盤創波段新高，值得投資人留意。其他還有AI相關的威盛、凌陽、力智等，股價也都非常強勢。

至於近期劇烈修正的AI股，江國中認為，長線大主流無虞，建議採「逢低分批承接」，把眼光放遠，靜待明年收割。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。