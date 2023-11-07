循環杯助減碳！ 綠色和平：應設定2030年循環杯目標為50％

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還在用一次性飲料杯嗎？據環境部調查，每年約消耗40億個飲料杯，綠色和平研究指出，如是以每個循環杯每年使用20次來計算，全數替換為循環杯，就可減少5萬8785噸碳排、省下84.5萬立方公尺的水。綠色和平呼籲，相關部會應加速發展更多重複使用系統解決方案，在2030年前達成50％重複使用為目標。

研究指出，如果把東亞地區每年使用的100億個飲料杯替換為循環杯，並以每個循環杯每年使用40次、60次試算，東亞地區每年可減少12萬1000噸碳排、省下200萬立方公尺的水。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，過度使用的一次性塑膠產品為塑膠汙染的主因，循環杯的解決方案較改用生物可分解塑膠、紙杯等更好，此次與東亞多國共同研究，證實推動循環杯系統較一次性飲料系統更具環境優勢外，且如果仰賴一次性飲料杯的終端處理，並無助於減輕環境負擔。

好盒器共同創辧人宋宜臻說，透過研究證實循環杯的正向效益，近年政府積極循環杯政策，讓更多業者投入意願增加，期待除了政府設定的業者使用循環杯比率的要求外，更應投入如自動化技術升級、產業投資採購、整合服務等，甚至把產業輸出至國外，引導各國一次性塑膠減量。

環海淨塑共同創辦人湯誠則說，民眾使用上往往會顧慮安全性及方便性，因此建立清潔產線符合安全的需求，且政府的法規要求也讓借用及回收的點位越來越多，希望政府輔導更多廠商投入循環容器的使用。

張凱婷呼籲，環境部應在擬定的「資源循環促進法」，應把「全面淘太一次性用品及包裝」及「一定比例轉換成重使用包裝」內容入法，並應跨部會合作，加速發展更多「重複使用系統」解決方案，姒設定2030年達成50％重複使用的目標。