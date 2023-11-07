高雄KO-IN智高點「邀大帶小」登場2023亞太區農業技術展覽暨會議

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今年邁入第七屆的「亞太區農業技術展覽暨會議」是亞太地區農漁畜技術方案與商洽合作的年度重要活動，每屆吸引近2萬人次參與。於11月3日高雄KO-IN智高點新創園區與上櫃公司「磐儀科技」、「台灣物聯網協會」合作辦理「智慧農漁畜關鍵技術-物聯網應用產業論壇」，並邀請園區進駐公司「寬緯科技」以及兩家潛力新創「格雷迪奧」與「農譯科技」分享農漁畜行業的科技解決方案，現場提問交流熱烈，共同預約明年的新訂單。

KO-IN智高點新創基地於10月成立「數位孿生實驗室」，強調以大帶小、以硬帶軟的策略，為新創拓展商機。合作成員「磐儀科技」董事長同時台灣物聯網協會理事長李明則指出，以虛實整合為技術架構的農漁畜產業物聯網應用正在快速成長中，磐儀也從中看到機會並積極投入物聯網產品開發及商轉，例如自研的智慧水表於2021年即獲得台灣自來水公司技術驗收並成為合格供應商，智慧水表除了導入於工業使用外，也可評估用於養殖行業等不同領域的創新應用。李明強調磐儀集團以及台灣物聯網協會看好KO-IN「數位孿生實驗室」定位，未來將以市場需求為導向，協助新創對接大廠供應鏈的模式，連結包含寬緯科技在內的KO-IN智高點進駐業者，共同完成場域驗證並促成技術落地與商機合作。

論壇專題演講部分則由KO-IN智高點營運團隊「誠研創新」以及進駐團隊「寬緯科技」以及潛力新秀「農譯科技」與「格雷迪奧」四家公司分別就各自的核心業務帶來農漁畜行業相關應用的技術解決方案與獨特的商業觀點，誠研創新總經理鍾金峯以自身在新創投資育成與產業商機整合經驗來探討物聯網應有的商業模式與技術落地擴散的策略做法，他特別強調物聯網的核心在於「聯」，所以想要進入這個市場的人應更加側重於思考如何盡快實現「模式創新」，讓技術專案完成商業驗證後可以快速進入具有網絡效應的生態發展，將是成敗關鍵。

寬緯科技則以全台市占第一的水產養殖智慧解決方案「水聚寶」產品研發商轉實績來呼應具有網絡效應的模式創新是正確策略，近年來，寬緯更積極發揮產業價值鏈整合效益，基於前端的水聚寶智慧物聯網商模，分別與養殖達人、加工與冷鏈業者以及水產通路商合作，實現從魚塭到餐桌的價值鏈整合，寬緯科技總經理蔡政勳表示寬緯提供的不是單一產品，而是關於科技水產養殖完整解決方案與創新商業模式。

高市府經發局表示，KO-IN智高點與數位孿生實驗室透過本次在南港展覽館與亞太區農業技術展覽暨會議攜手合作「智慧農漁畜關鍵技術-物聯網應用產業論壇」，成果十分豐碩，高雄的創新能量可與國際市場對接，期待未來的各種商機合作，同時也歡迎各地的新創團隊來高雄落地發展。