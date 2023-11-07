八大官股3天調節台股百億 大買這支1.8萬張

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台股大漲還沒穩？台股連續4天走揚，八大官股接連3日調節，昨（11/6）再賣超61.9億元，買超第1名為元大台灣50反1（00632R）總計將近1.8萬張，另外繼續買新掛牌的野村臺灣新科技50（00935）；至於昨規模衝上千億的00929（復華台灣科技優息）和台積電，則出現在賣超名單當中。

八大官股從10/13開始展開一連14天的買超，總金額超過338億元，不過從11月起台股接連大漲，八大官股也開始反手調節，從11/2日起一連3天都呈現賣超，賣超金額分別為55.4億元、19.1億元及61.9億元，總計出脫台股達136.5億元。

「買綠賣紅」一向是八大官股的操作守則，但特別的是，昨日不僅僅是逢高調節，買超第一名的還是元大台灣50反1、且張數達1.79萬張，同時也砍出台積電3,100多張，頗讓PTT網友詫異，留言表示「買反一是看空？」、「抓到背骨賣G」、「買反一？長老你…」、「看來台積電又要被當提款機了」。

眼尖的網友還發現，過去經常名列八大官股買超座上賓的00929，也罕見出現在昨天賣超名單中，雖然張數不多僅小幅出脫1,800多張，但還是引發關注。00929昨天規模突破千億，成為台股ETF當中第4檔達標，距離6月掛牌日僅150天，遠遠領先00878（國泰永續高股息）766天、0056（元大高股息）的5,039天。

昨天八大官股在買超前十名當中，除了5檔ETF外，個股明顯增加，包含長榮航、矽統、台燿、元大金，以及昨天大跌近7%的威盛；而在賣超個股當中，則包含昨天漲停的富喬、還有台積電、華邦電，以及傳產權值股台化。

八大官股昨買超前十名為：元大台灣50反1 17,901張、長榮航4,313張、矽統3,296張、野村臺灣新科技50 2,255張、期接口布蘭特正2 1,869張、元大美債20年1,866張、威盛1,774張、台燿1,300張、元大金1,298張、元大滬深300反1 1,161張。

八大官股昨賣超前十名為：富邦恒生國企正2 5,037張、富喬4,745張、中信中國50正2 4,124張、國泰智能電動車4,018張、台積電3,103張、華邦電2,232張、元大美債20正2 2,140張、兆豐永續高息等重2,002張、復華臺灣科技優息1,856張、台化1,783張。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。