環保永續端上桌 高雄翰品推「永續春酒尾牙宴」

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近幾年環保與友善環境議題成為主流趨勢，高雄翰品酒店也跟上這股永續潮流，7日推出「永續春酒尾牙宴」，並邀集高雄市海洋局代理局長黃登福、農業局簡任技正陳瑩蓮以及在地優質魚產與農產代表共同推廣永續食物，從食材來源、環境足跡等面向標舉永續議題，讓消費者享用佳餚的同時，也能為地球盡一份心力。

根據聯合國農糧組織的定義，永續飲食是指該食物對環境的影響少，但同時又提供食材原有的營養保障、照顧到現代及未來世代的健康生活。高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，永續飲食的核心在於環保與營養之間取得平衡，像是選擇「當季」食材，選取台灣「本土」產製的食物等。林俊宇指出，飯店小吃與宴會菜單目前約有6成以上都是使用台灣在地食材，一開始的確有些食材需要仰賴進口，後來找到高雄優質海鮮廠商與小農蔬果，飯店就會轉向在地農友購買。

高雄翰品酒店推出的永續春酒尾牙宴採用全新的出餐方式，將百匯自助餐檯縮小到餐桌轉檯上，變成旋轉百匯加上位上方式出餐，其中菜色充滿高雄特色餐點及食材，以高雄宴的方式發想，充分展現在地精神不只美味健康，更融入低碳永續元素。即日起接受預訂，每桌1萬元起跳。

高雄市海洋局代理局長黃登福表示，高雄市是擁有我國漁撈、養殖及水產加工等漁業產業群聚最重要的城市，海洋局以「高雄海味」品牌積極行銷高雄精選水產品，去年海洋局與翰品酒店合作，媒合林園區養殖業者魚社長，以龍虎斑食材為主，開發各式創意料理和商品，透過石斑魚產品從產地到餐桌的串聯，讓更多民眾能享用到美味水產品。酒店對於使用高雄在地食材相當用心，期許未來有更多更好的高雄海味商品能透過不同管道讓國人品嚐，未來海洋局也會持續行銷推廣，讓「高雄海味」永續發展。

高雄市農業局簡任技正陳瑩蓮則指出，近年在食品安全、氣候變遷等因素影響下，食品永續的概念蓬勃發展。民眾除了期待吃的美味與健康，更期待在食品消費上對地球盡一分心力。飯店推的永續春酒尾牙菜單加入美濃番茄、梓官小黃瓜、甲仙芋頭等在地農作物，以及型農林慶揮辰農農產工作室有機鳳梨與盧定楠永田農家有機芭樂等，兼顧健康與美味，也減少產品碳足跡。