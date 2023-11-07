Open Taipei周末登場 一睹柏麗廳「永續餐桌」的祕密

串連全球50個城市的國際建築空間體驗盛事「Open House Taipei打開台北」，將於11月11日至12日登場，邀請民眾在活動限時的48小時內，探索雙北100個以上鮮為人知的都市空間，並讓參與活動的人透過導覽和體驗獲得不同的空間想像。台北晶華酒店也積極參與此項活動，並首度於「非用餐期間」開放被稱「天下第一廳」的自助柏麗廳「永續餐桌」背後不曾公開的作業流程，讓民眾於一睹打造「天下第一廳」的秘密。

今年邁入第4屆的「打開台北」，將以「永續與對話」作為核心主題，並由「日日生活在此的人們，會希望台北成為一座怎樣的城市」的視角切入，邀集雙北地區超過百個包含「環境共生／會呼吸的城市」、「都市更新／宜居的生活處所」、「永續建築／設計實踐場域」等面向的特色場域，串起民眾與空間擁有者間的互動與對話，激盪出在建築、城市、地景與人文的新關係。

柏麗廳位於酒店1樓，佔地300坪的餐廳空間是由日本知名空間藝術大師橋本夕紀夫操刀設計。以「鏡面森林」為主題，運用鏡面鑲嵌技術，使大片的鏡面反射出花園景致與自然天光，讓消費者在引進公園綠意的挑高2層樓空間中，同時享受美味與城市花園的體驗。

首次於非用餐期間開放參觀的柏麗廳，積極響應2023打開台北的主題，推出引人入勝的「永續餐桌導覽行程」。導覽中，餐廳主理人將與參觀者分享柏麗廳呈現永續餐桌的理念與計畫。參觀者更有機會目睹每日契作漁獲從驗收、料理、一直到餐檯上呈現的過程。此外，柏麗廳以台灣在地食材打造的綠色餐檯，以及獨特的「自種、自煮」有機香草，都將為「打開台北」的城市探索之旅增添深厚的永續色彩。行程將讓參觀者更加深入了解永續餐飲的背後故事，並提供豐富而啟發的體驗。

台北晶華酒店的董事總經理吳偉正表示：我們深感榮幸能再次成為「打開台北 Open House Taipei」活動的一員，並全力支持活動主張，展示柏麗廳「永續餐桌」的理念。我們堅信，美食不僅僅是味蕾的享受，更應該體現出與環境和社會和諧共處的價值觀。我們期待這些舉措能夠激勵更多人參與，共同推動美味與永續理念的共融、打造更美好的生活。