歷史經驗顯示 四次降息期間 有一債券表現最佳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

從去年底到今年，法人一路建議加碼投資債券，然債券殖利率頻上升之下，從今年下半年之後，債券價格持續往下探底，由於聯準會升息循環已到盡頭，法人表示，目前可以買到比一年前更便宜的價格，比去年同期更適合買債，歷史經驗顯示，四次降息期間，美國公債表現最佳，其次是全球高評級複合債。

目前該投資什麼債券？富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美表示，以過去四次聯準會停止升息期間主要債券表現來看，高評級債表現最突出，四次降息期間平均表現看，美國公債平均報酬率是20.24％、全球高評級複合債是16.51％、美元投資級企業債是13.86％、新興市場美元債是7.67％，至於全球非投資級債只有4.64％，因此，相對看好高評級債。不過，投資債券還是要留意長天期單一債風險因子，尤其在2028年企業融資需求會來到高峰，另投資政府債則要留意匯率和政府債信評等。

羅尤美表示，在殖利率曲線掛掛之際，短債更具吸引力，由於市場認為聯準會不會那麼快降息的情況下，因此，不要期待投資債券之後，馬上就會有資本利得出現。

聯博則認為，一旦聯準會啟動降息時，調降利率的速度通常會非常快，倘若如此，對債券投資人來說，很有機會獲得出色的報酬潛力。無論接下來經濟發展的走向為何，有鑑於當今極高的利率水準，此時進場布局債券，並持有一段時間，接下來很有機會收割不錯的報酬率。