陳立委｜台股震盪彈升 留意三檔題材股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯準會主席鮑爾日前將經濟的描述由強壯（Strong pace）改為穩健（Solid pace）後，市場認為聯準會激進升息循環已經結束，全球股市開始反攻，而台股大盤指數也從10月底的15,975點，連漲四天，目前指數在半年線附近徘徊，接下來在選舉行情籌碼面偏多的加持下，指數有望挑戰前波高點16,825。

台股今日以16,650點開出，開盤後漲跌互見，大多在平盤左右遊走，主要是因為，部分的經濟學家，包括巴克萊（Barclays Plc），認為升息之路尚未結束，明年1月仍可能升息，投資人操作上仍不可大意。

類股方面，觀光類股受惠交通部即將解除陸客禁令題材，持續上漲。此外，鑽石投資（6901）近日宣布與日本大和生技創投結盟，今日股價表現搶眼，同時也帶動同集團的中天（4128）、合一（4743）大漲，未來如能夠共同開發大型投資案，可望提高生技領域的商業價值。

現階段第3季財報及10月營收已陸續公告，投資人可留意財報佳及第4季持續成長的個股，如：

1.優群（3217）：去年全年EPS 6.80元，上半年EPS 2.82元，前9月累計營收較去年同期成長40.3％。優群為電子設備及零組件之各式連接器製造公司，近期THUNDERBOLT4及DDR DIMM SOCKET產品訂單增溫，目前產線產能全開，隨著伺服器新平台持續成長，獲利有望逐季成長。

2.懷特（4108）：去年全年EPS-4.40元，上半年累計EPS-0.11元，前10月累計營收較去年同期成長18.04％。懷特為植物新藥研發公司，由美吾華公司轉投資創立，懷特產品血寶和痛寶，此二項產品已獲衛福部核發藥證上市，在健保給付幫助下，各大醫學中心和醫療院所持續擴大採用，今年有機會虧轉盈。

3.新建（2516）：去年全年EPS-3.42元，上半年EPS0.49元，前9月累計營收較去年同期成長78.89％。新建為土木、建築及機電工程公司，目前安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程及台76線西湖至瓦磘路段新建工程等施工順利，加上今年拿下高雄市鳳山區勝利安居社會住宅及竹風青川案新建工程，預估第四季及明年營收及獲利將持續成長。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。