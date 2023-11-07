福容林口店更名「福容徠旅」 試營運優惠價每人1,302元起

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2009年成立的福容大飯店林口店在福容飯店投入超過八千萬重新裝修後，重新掛牌「福容徠旅」，正式回歸市場。試營運期間，飯店推出雙人入住每間含早餐3,200元起，如果不含早則是2,960元，享福卡的會員，再依會員等級優惠折扣，金福級會員每人只需1,302元。

「福容徠旅」林口有149個房間，分為「輕旅」、「閱旅」、「宅旅」、「集旅」、「享旅」五種房型，最小的坪數7.5坪，最大的20坪。房型種類多樣化，適合各種不同住宿需求的旅客。飯店設有健身房與男女三溫暖，地下三樓的洗衣房，也帶給許多長住型旅客更多生活上的便利。早餐則是延續品牌風格，提供「沖繩飯糰」和美味的生鮮蔬菜與湯品，以及咖啡飲料。

「福容徠旅」品牌精神強調環保，林口店一樣不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。而房間內的洗沐用品，也是使用廣受好評的台灣在地品牌「一日茶道」。在客房內的迎賓禮，林口店還特地與唐氏基金會創辦的「愛不囉嗦」庇護商店合作，提供唐寶寶們親手做的手工餅乾，讓旅客入住，也能感受滿滿的愛心。福容徠旅林口」位於大台北都會區與桃園中壢都會區的交界地帶，開車到知名的商城「三井 MITSUI OUTLET PARK 」只需要三分鐘，如果步行也不用20分鐘就能抵達。

「福容徠旅」為「福容大飯店」在2023年創建的新品牌，品牌主打年輕、創新、時尚、環保。第一間開幕的高雄店與全球知名家居品牌IKEA企業業務合作，打造17間獨一無二的北歐式風格套房，用瑞典文取名，別具特色，經典親子「鯊鯊房」更成功引起話題與搶訂旋風。八月底試營運的水里店，坐落山城小鎮中，「以山林裡的藝術旅店」做發想進而衍伸與在地青農、周邊商圈、創生協會合作，開發小鎮特色旅遊。第三家墾丁店，則是由原本的美棧大街旅店直接轉型，重新掛牌。由於就在墾丁大街上，是許多愛好便捷與講求高CP值旅客的最愛。

「福容徠旅」位在交流道旁，緊鄰華亞科技園區與長庚大學，距離林口長庚醫院只要3分鐘車程，從桃園機場開車至飯店也是半小時就到，再加上機捷通車，位在A8站和A9站之間的福容林口店，一直都是旅遊、商務辦公的優先選擇，如此便捷的位置，也因應疫情，被徵召為防疫旅館。隨著疫情解封，卸下防疫重任之後，半年前福容大飯店投入超過八千萬重新裝修，如今重新掛牌「福容徠旅」，正式回歸。