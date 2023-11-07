前往主要內容
工商時報LOGO

陸前10月進出口總值微增0.03％ 官媒：外貿穩中有進

  • 中時即時 朱紹聖
大陸海關總署7日對外公布，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值人民幣34.32兆元，同比微增0.03％。（新華社資料照片）
大陸海關總署7日對外公布，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值人民幣34.32兆元，同比微增0.03％。（新華社資料照片）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

央視新聞報導，大陸海關總署7日對外公布，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值34.32兆元（人民幣，下同，約合新台幣151.78兆元），「外貿運行穩中有進」。而10月當月，大陸進出口3.54兆元，同比增長0.9％。

據海關統計，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值34.32兆元，同比微增0.03％。其中，出口19.55兆元，增長0.4％，進口14.77兆，下降0.5％。10月當月，大陸進出口3.54兆元，同比增長0.9％，「月度進出口向好態勢更加鞏固」。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 論台灣人均GDP排名世界第12的虛實

  2. 外資掃貨4大ETF 傳產龍頭5檔遭砍它最慘

  3. 矽統翻紅、威盛翻黑 海空運兩樣情 21檔高高掛

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。