日9月薪資成長四個月首次走強 但實質薪資連18黑 考驗央行政策

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日本厚生勞動省今（7）日發布數據指出，經通膨調整後的9月勞工實質現金薪資收入年減2.4%，連18個月下滑，但名目薪資則較去年同期增加1.2%，年增率高過8月修正後的0.8%，四個月來首見加速成長，這一趨勢也被日本央行密切關注，希望從中尋找更多能穩定且持續實現2%通膨目標的證據，以削減刺激措施。

野村證券高級經濟學家岡崎康平說，這一趨勢將讓日本央行總裁植田和男感到非常鼓舞，持續的勞動力短缺也將成為企業持續加薪的催化劑，植田昨日在名古屋發表演說時曾表示，一般勞工的基本工資上漲2.2%，是2016年來穩定樣本中的最高數字。

雖然植田和男周一淡化了年底前取消負利率政策的可能性，但市場仍持續猜測，在檢視「春鬥」勞資談判初步結果出爐前，日本央行仍可能為負利率政策畫下句點，第一生命研究所首席經濟學家新家義貴表示，若植田想徹底檢視結果，很可能明年4月結束負利率以及對公債殖利率控制的做法，但如果有足夠跡象顯示企業願意加薪，則可能會更早採取行動。

日本勞工團體正要求企業加薪，因為物價持續上漲，日本最大勞工組織「日本勞動組合總連合會」（RENGO）預計將要求加薪至少5%，最大企業遊說團體「日本經濟團體聯合會」也將在明年初談判中要求加薪6%，目前已有日本企業表示將繼續加薪，三得利跟明治安田生命保險近來表示將調7%，連鎖家電量販Bic Camera也打算調高員工底薪，調幅為2004年來最大。