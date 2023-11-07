看好AI超能力發展 OpenAI推平價版吸引開發者

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聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI為了吸引開發者，今天推出較平價的服務並讓開發商能輕鬆客製化人工智慧（AI）「助手」，提供從洗滌建議到合約談判等幫助。

法新社報導，自從ChatGPT於一年前首度推出以來，各界對生成式AI好處的幻想，還有對這項科技風險的擔憂，已成為科技圈熱議的話題。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在舊金山大會上告訴開發者：「我們將能夠做更多、創造更多並擁有更多。隨著人工智慧融入各個地方，我們將擁有唾手可得的超能力。」

總部設於舊金山的OpenAI表示，目前有200多萬個開發者正在OpenAI平台上建造，每週有超過1億人使用ChatGPT。

阿特曼說：「約一年前，在去年的11月30日，我們推出了ChatGPT，當作低成本的研究預覽。結果成效相當不錯。」

ChatGPT的推出引發了AI競賽，包括亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）與Meta等競爭對手都進軍AI產業。

隨著外界要求監管AI的壓力與日俱增，以管控AI可能構成的風險，像是AI可能被用於生物武器、錯誤資訊等威脅，阿特曼已在美國國會作證時說明AI發展，並與多國國家元首談到科技。

美國總統拜登上週發布關於監管AI的行政命令，目的是讓美國「率領」全球管理這項新科技的風險。

白宮表示，這項行政命令也指示聯邦機構為AI系統設定新的安全標準，並要求開發商「與美國政府分享安全測試結果等關鍵資訊」。

全球第一場AI安全主要峰會上週在英國舉行，政治與科技領袖都在討論因應AI的可能方法。

阿特曼宣布推出OpenAI主要軟體的Turbo版本，並調降產品價格以加速AI科技的擴散。他提到ChatGPT-4 Turbo時說：「這是更聰明的模型。我們決定把價格擺在第一位，但我們接下來將著重在提升速度上。」

OpenAI在官網文章中表示，OpenAI推出讓開發商能創造客製化「助理」的能力，稱為GPTs，這能處理一些特定任務，像是企業談判建議、去除衣物汙垢的妙招、協助做功課與提供技術支援等。

OpenAI說：「任何人都可以輕鬆打造自己的GPT，不需要寫程式。你可以打造自己的GPT，為了公司內部使用或是為任何人。」

OpenAI表示，本月稍晚將推出GPT「商店」，讓民眾能分享他們的GPT，並根據使用者人數來賺錢。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）與阿特曼一同上台發言，他下台後說：「我真的對Turbo還有你們將推出的所有服務充滿期待。你們打造了很神奇的產品。」

微軟已挹注數十億美元在OpenAI上，並將OpenAI技術整合到旗下服務中，包括搜尋引擎Bing。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師沃姆瑟（Yory Wurmser）說，這些最新舉措將讓OpenAI更容易在應用程式或網站上創造對話式AI介面，讓更多公司有其他選項。

OpenAI共同創辦人、首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）最近在舊金山非營利機構TED大會上說，「人工智慧只是大型公司中的數位大腦」，那些數位大腦「變得比我們聰明」的那天將會到來。