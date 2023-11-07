群電攜手CGD、劍橋大學技術服務部 打造GaN生態系

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三強聯手，群電（6412）宣布與英商劍橋氮化鎵器件公司（Cambridge GaN Devices，簡稱 CGD）以及英國劍橋大學技術服務部（CUTS）簽署了一項三方協議，將共同合作開發基於GaN技術的先進、高效率、高功率密度筆記型電腦和資料中心電源產品，攜手打造 GaN 生態系。

群電在電源先進技術居全球領先地位、英商劍橋氮化鎵器件公司（Cambridge GaN Devices，簡稱 CGD）是一家專注於研發高效能氮化鎵（GaN）功率元件的半導體公司，致力於打造更環保的電子元件。劍橋大學高電壓微電子與感測器（HVMS）小組的負責人 Florin Udrea 教授將代表 CUTS 擔任首席顧問。劍橋大學的 HVMS 小組在功率裝置設計、TCAD 模擬以及功率裝置表現方面擁有長達25年的豐富經驗。此次三方合作將致力於推動一項「採用先進 GaN 解決方案的創新低功率和高功率切換模式電源供應器」的技術專案，本次三方的合作代表著一個重要的GaN生態系的誕生，該生態系將匯聚系統和應用、研究和裝置等各方面的專業知識。

據悉這項合作專案預計將提供高效率、高功率密度的筆記型電腦電源供應器原型（群電為該市場領導廠商），同時也將提供適用於資料中心和AI伺服器應用的鈦金牌＋高效率／高功率密度（＞ 100W／立方英寸）CRPS和OCP機架（3kW 至 6kW）的電源供應裝置原型。

群電總經理曾國華表示，CGD 已交付了第二代ICeGaN系列產品，該系列在耐受度和易用性方面表現非常優異。CGD 起源於劍橋大學，至今與劍橋大學仍保持緊密聯系，該公司擁有 25 年的學術經驗，歷史比許多其他成熟的 GaN 公司還要長遠。

CGD 執行長Giorgia Longobardi 表示，群電為全球領先的電源供應器製造商，因此這份協議代表著 CGD 為客戶和整個社會提供高效功率裝置技術歷程中一個令人難以置信的里程碑。藉由結合我們的業務和劍橋大學全球聞名的HVMS小組的優勢，將加速高能量密度電源解決方案在各種廣泛應用中的開發和普及。

CGD 近期推出了採用ICeGaN技術的的第二個650V GaN HEMT系列產品，稱為H2系列。這款 ICeGaN H2系列採用了 CGD 獨特的智慧閘極介面，幾乎消除了一般 E-mode GaN 器件的各種缺陷，顯著提升了耐壓性能，提供更高的抗雜訊閾值，並增強了 dV／dt 雜訊抑制和ESD保護效果。新型的650V H2 ICeGaN電晶體與前代裝置相同，可以輕鬆使用市售的工業閘極驅動器來驅動。此外， ICeGaN H2 系列的 QG 比矽基零件低 10 倍，QOSS 則低 5 倍。這將有助提高切換頻率，減少切換損耗，進而縮小電源供應器的尺寸和重量。