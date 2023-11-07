前往主要內容
工商時報LOGO

「拜登輸慘了」大陸電池比美國強？真實現況曝光

  • 中時新聞網

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 郭宜欣】大陸吃下高達7成的全球電動車電池市佔率，掌握關鍵原料的開採與精煉，又對石墨實施出口管制，這讓美國民主黨參議員Mark Warner與Joe Manchin相當憂慮，喊話美國必須成為電池與電池零件的領導者，敦促能源部在12月1日之前，向參議院能源及情報委員會進行報告。

路透社報導，Mark Warner是參議院情報委員會主席，而Joe Manchin則是參議院能源委員會主席，兩大重量級參議員向當局發表聯合信件，呼籲正視大陸電池產業的威脅。

信中提到，美國在電池技術商業化落後亞洲10至20年，且大陸佔全球電池產量的75%以上，到了2035年需求將增加目前的7倍以上，但去年美國生產鋰離子電池的市佔率不到10%。

此外，大陸佔全球鋰離子電池產量的70%，且在關鍵5種礦物原料中，大陸控制至60至100%的開採與提煉過程。信中也寫道，美國在下一代電池技術與替代物質上處於領先地位，必須要成為電池與電池零件的領導者，確保供應鏈穩定。

Mark Warner與Joe Manchin之所以會這麼緊張，主要原因在於，鋰離子電池攸關數千個軍事系統，「包括無線電、無人潛水器、雷射、導能武器和混合動力戰術車輛等重要武器。」

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 論台灣人均GDP排名世界第12的虛實

  2. 外資掃貨4大ETF 傳產龍頭5檔遭砍它最慘

  3. 矽統翻紅、威盛翻黑 海空運兩樣情 21檔高高掛

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。