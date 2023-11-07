蘋果慘了！左華為、右非蘋 這2家陸系手機加入戰局 聯發科也插一腳

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【旺得富理財網 李宗莉】非蘋陣營新機齊發，令蘋果大感威脅，資深分析師指出，繼9月華為Mate 60 Pro發表熱賣後，重創iPhone15在陸銷量後，搭載高通驍龍8 Gen 3晶片的小米14，10月底上市後也爆紅，加上vivo旗艦手機X100將在11/13首發，搭載聯發科AI晶片天璣9300，非蘋手機攻勢一波波，預期明年2月農曆年前的銷售旺季，台股非蘋手機鏈的個股將反應，成為明年首季主流。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，利多在意料之中，股價不會大漲，意外驚喜才會大漲，像是全球營收第1大IC設計的高通，與AI伺服器大廠美超微同日發布上季財報及本季財測，雖同樣優於預期，但股價走勢卻是兩樣情。

以高通為例，已結束的2023會計年度營收358億美元，超過疫情期間2021年的335億美元，但仍低於高峰的2022年442億美元，疫情期間手機晶片需求強勁，但疫情解封的過去1年，高通業績失色，展開全球大裁員，但這次財報公布後，股價大漲，打破連續5季財報發布後股價下跌的慣性。

舉AI伺服器美超微的例子，這次公佈優於預期的上季財報及本季財測，更大利多是上調2024會計年度的財測，營收調高至100~110億美元，但利多發布的第1天，股價漲不動反而下跌，目前價位仍在季線之下，並不是強勢股。

反觀今年來股價飆漲204％的美超微，市場胃口養大，不認為上調2024會計年度財測有多大利多。2024年會計年度截止2024年6月30日，剛發布是第1季營收21億美元，第2季財測營收27~29億美元，上半年50億美元，雖上調全年營收至110億美元，下半年60億美元，較上半年才成長20％，這樣的幅度，投資人卻不太興奮。

蔡明彰認為，如果明年全球智慧型手機重返成長，高通營收年成長2成不難，但高通今年來股價僅小漲11％，遠低於費城半導體漲幅的36％，表示市場期待不高，容易成為黑馬。

高通展望轉佳，歸功於大陸手機市場。繼9月華為Mate 60 Pro發表熱賣後，10月底上市小米14又是暴紅，旗艦機種小米14搭載高通最新處理器驍龍8 Gen 3，驍龍8 Gen3綜合性能超過蘋果A17 Pro，獲15家廠商採用，小米首發。

此外，11月13日vivo將發表旗艦手機X100，搭載聯發科天璣9300，天璣9300具有AI功能，安兔兔跑分高達220萬分，業界手機處理器第一，更與寧德新能源合作，車用等級大電池首次在vivo X100亮相，電池容量比iPhone15 Pro Max多15％，vivo X100同樣是聯發科天璣9300的首發機種。

大陸非蘋手機來勢洶洶，已造成蘋果iPhone15在對岸市場銷售不佳，像蘋果日前公布財報及財測失靈，主因就是非蘋手機攻勢一波又一波，並預測明年2月農曆年前的銷售旺季，台股手機鏈非蘋色彩濃厚個股將反應。

由於高通及聯發科都是手機晶片的IC設計，最快反應非蘋手機大復活，因此蔡明彰認為，未來1、2季在半導體股之中，可以IC設計為布局首選。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。