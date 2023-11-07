全球網路安全專利排名 華為、騰訊等6陸企躋身前10名

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最新排名顯示，從截至2023年的網路安全技術全球專利擁有數量來看，在排名前10的企業中，有6家是華為等中國大陸企業，大陸的存在感正在增強。專家指出，以中美對立為契機，陸企致力於發展自主技術，在左右經濟安全的技術領域也正在取得一定成果。

日經中文網報導，該排名由《日本經濟新聞》與美國大型智慧財產權資訊服務企業LexisNexis合作製成。以在日本、美國、中國和歐盟等世界95個國家與地區當局註冊的各企業擁有專利為對象，根據國際專利分類「IPC」等選出網路安全領域相關專利。

按企業調查把向多個國家申請的同一專利計算為1項，該「專利家族數量」結果顯示，截至2023年8月，擁有專利數量首位的是美國IBM的6363件。排在第2位的是華為的5735件，第3位是騰訊控股的4803件。金融企業螞蟻集團、阿里巴巴集團和主權財富基金中國投資（CIC）也躋身前10名。

報導指，陸企的專利申請數量從美國全面對大陸高科技企業實施出口管制的2018年前後開始出現增加。從與10年前相比的專利擁有數量增長率來看，IBM為1.5倍，而華為為2.3倍、騰訊達到13倍。

對此，LexisNexis日本法人智慧財產權部門的亞洲市場營銷負責人大坂裕子認為，在圍繞尖端技術和數據的主導權之爭中，智慧財產權保護的重要性得到重新認識，有可能推動了大陸企業的積極申請。

報導分析各領域發現，華為擁有大量與無線等通信技術相關的網路專利，騰訊擁有許多電子郵件和身份驗證等認證技術的專利，而螞蟻集團則擁有很多與用於資料庫處理請求的查詢語言相關專利。針對各企業擁有專利的價值進行指數化結果顯示，華為排在第1位，螞蟻集團排在第2位，在專利擁有數量上超過排在首位的IBM。

熟悉尖端技術智慧財產權的日本專利代理人大坂雅浩表示，「大陸企業擁有大量網路專利，將對其他國家企業開發與銷售通信設備和軟體等產品構成牽制」。即使大陸的產品和服務被排除在其他國家的市場之外，只要預先掌握滿足標準規格所必不可少的「標準必要專利」，「其他企業不是將被迫投入巨額成本申請專利無效，就是被迫向大陸企業支付授權費」。