重啟緊縮！澳洲央行升息1碼

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】澳洲央行連續4個月的暫停升息畫下句點，周二宣布將其現金利率提高25個基點，至4.35%，創下12年新高，並使累計升息幅度達到425個基點。此決議符合市場普遍預期。為了抑制通膨，該央行並表示必要時，不排除進一步收緊政策的可能性。

澳洲央行在會議聲明中表示，通膨已經度過高峰，但仍然過高，且比幾個月前所預期的更為持久。最新的CPI通膨數據顯示，儘管商品價格通膨進一步放緩，但許多服務價格仍持續急升。雖然基本預測是CPI通膨將持續下滑，但進展似乎較先前預期緩慢。目前澳洲央行預期到2024年底CPI通膨率約為3.5%，到2025年底將來到介於2%～3%目標區間頂部。決策理事會認為今天有必要升息以更加確信通膨會在合理時間內回落到目標水準。

在本次會議之前，該央行自去年5月以來已經升息400個基點，並自6月會議起維持基準利率不變。

該聲明並指出，中國經濟前景和國外衝突的影響仍存在高度不確定性。是否需要進一步收緊貨幣政策以確保通膨在合理時間內回到目標水準，將取決於數據與不斷滾動的風險評估。理事會在決定政策時，仍將密切關注全球經濟發展、國內需求趨勢、通膨和勞動力市場前景。此外，理事會仍然堅決讓通膨回到目標水準，並將採取必要措施以達成目標。

近來的通膨與消費者支出數據高漲顯示澳洲的貨幣政策可能過於寬鬆，CoreLogic上周三發布的房價報告顯示澳洲房價反彈至接近歷史高點，已經收復央行先前12次升息期間失去的所有失地。此外，國際貨幣基金（IMF）日前也建議澳洲政府收緊貨幣和財政政策以抑制通膨。