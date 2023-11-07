公立大學將加薪、調學術加給 中國科大宣布跟進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

軍公教113年將調薪4%，公立大專教師的學術研究加給也調整15%。私立中國科技大學今天宣布，將比照公校辦理，預計逾300名教職員工受惠，1年約增加400萬元經費。

行政院今年6月宣布，軍公教113年將加薪4%，另為強化延攬及留任教研人員，113年公立大專教師的學術研究加給也將調整15%。

中國科技大學校長陳振遠今天接受中央社記者訪問時表示，政府宣布公立大學相關調薪政策後，教育部舉行說明會，向各校說明相關政策，並提出試算公式，若私校願意跟進，教育部也會提供補助。

陳振遠提到，教師的薪資很關鍵，如果沒有調薪，優秀的人才就會被挖走，而中國科大的財務狀況穩健，因此學校為全體教職員爭取調薪，並於上週提報董事會，也獲得董事會的支持，將比照公立大學教職員工的調薪幅度，希望能留住好的人才，確保學校教學品質。

中國科大明年將跟進公校調薪，包括教職員調薪4%和教師調整學術研究加給15%，預計全校約300多名教職員工可受惠，在教育部補助7成經費後，學校初估1年要自付約新台幣400萬元經費。

陳振遠指出，除了調高薪資待遇，中國科大董事長上官永欽也關心教職員工的健康，全額補助教職員工每年健康檢查費用，今年更針對40歲以上人員與主管加碼補助額度；過去教職員工健檢參與率約7成，為落實健康關懷，今年起若連續2年未參與健檢者，學校也會啟動關懷機制。