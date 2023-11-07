「2023 TCCF 創意內容大會」盛大揭幕 29國破500件影視提案創歷年之最

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由文策院主辦的「2023 TCCF 創意內容大會」將於11月7日至11日於松山文創園區及臺北文創大樓盛大登場，今(7)日正式揭幕公布今年規模創下歷年之最，共吸引全球 539 件影視提案報名、超過 100 家國內外業者以及29國共211 位國際專業人士和買家齊聚。此外本屆更邀請到林依晨、謝盈萱與許瑋甯三位人氣女演員驚喜壓軸登場，一起與金鐘主持人謝怡芬(Janet)分享演員之路的心路歷程，消息一公布立即完售。

開幕典禮上行政院副院長鄭文燦、行政院政務委員林萬億、文化部長史哲、文策院董事長蔡嘉駿、法國國家電影與動畫中心（CNC）董事長Dominique Boutonnat、法國在台協會主任Franck Paris、中華電信董事長郭水義、華碩雲端吳漢章總經理，以及國內外各大電視台等多位國內外重要產業夥伴皆受邀出席，共同為展會揭開序幕。

行政院副院長鄭文燦宣布行政院通過文化部四年一百億的「黑潮計畫」，文化是國家的靈魂，也是台灣遞給國際的名片，行政院會給予最大的支持；文化部長史哲表示，今年因疫情解封以內容產業來講絕對是關鍵的一年，在歷經幾屆的努力，我們向前邁出了一大步，終於被視為國家戰略產業，希望透過 TCCF 讓國際看到台灣自由創作的能量，也是投資台灣「逢低買進」的好時候；文策院董事長蔡嘉駿也表示，現在就是台灣對內容產業高度重度的時機，也是投資台灣最好的時刻。

「2022 TCCF 創意內容大會」今年邁入第四年，本屆拜疫情解封之賜，「PITCHING提案大會」、「MARKET內容交易市場」及「INNOVATIONS創新展演」三大單元中皆突破以往規模，創下歷年之最！其中「PITCHING」首度開放全球徵件，在28個豐富獎項以及總獎金超過新臺幣500萬元的號召下，共吸引 539 件作品報名，結果將於 11 月 10 日頒獎典禮上揭曉。

「MARKET」單元吸引逾 100 間國內外單位，同樣創下歷年最高！今年國際買家名單亮眼，包含全球知名串流 Netflix、亞馬遜 Prime Video、韓國CJ ENM、日本富士電視台等。此外，今年更首度設置包含法國、韓國、日本等國家館，期待促成更多跨國合作機會；「INNOVATIONS」單元除了展示 XR、AI 及 Vtuber 相關作品之外，並提供 10 場對話沙龍、3 場跨域工作坊和 6 場產業直擊活動，深度瞭解文化與科技結合的實際運作。

今年重頭戲是在「INDUSTRY STAGE」的 11 場重磅論壇，講者包括角川集團社長夏野剛、太空戰士Final Fantasy遊戲製作人田畑端、NVIDIA 資深解決方案架構協理康勝閔、超高人氣韓國 BL 劇 《語意錯誤》的導演金率挺與企劃製作人李賀恩、《瘋狂亞洲富豪》編劇及導演 Adele Lim等，以及科技大廠鴻海、華碩、趨勢科技與內容業者的對話。此外，知名演員林依晨、謝盈萱與許瑋甯也將驚喜壓軸登場，與金鐘主持人謝怡芬（Janet）深度對談，分享演員之路的心路歷程。詳細內容請洽 TCCF 官網 www.tccf.tw/