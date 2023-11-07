第二屆「Johnnie Walker XR造局者高爾夫公益賽」隆重登場

受到各方高球好手引頸期盼，齊揮桿響應公益的第二屆「2023 Johnnie Walker XR造局者高爾夫公益賽」，主辦單位宣佈將於12月正式開打，共計兩場，第一場於12月11日假台南南一球場首先開賽，第二場接著於12月13日假林口美麗華球場舉行。有了首屆席次始開放即秒殺的搶手好評，各方高爾夫球愛好者們無不摩拳擦掌，預備拿起球桿，不只要沉浸在與對手切磋較勁的快感之中，也同時尊享Johnnie Walker XR21年獨家三維立體工藝賦予的無比醇順魅力，和以花中君子「蘭花」為靈感的Johnnie Walker XR23年的優雅成熟底蘊，除此之外，更能響應公益，，Johnnie Walker誠摯邀請您一同揮舞球桿，將年輕選手們擲向精彩可期的未來，齊為台灣高爾夫球盡一份心力。

主辦單位帝亞吉歐台灣分公司總經理梁殷禎表示，本屆賽事將由部分報名費用所得贊助予「台灣科技公益協進會」，此協會成立的宗旨即是為台灣的年輕選手提供與國際賽事接軌的珍貴機會，而同樣致力於公益與傳承精神的高爾夫名將潘政琮，也樂見藉此公益賽事為台灣體壇帶來更多希望，其在2020年成立的基金會每年不僅贊助兩場AJGA賽事、提供外卡與補助旅費予獲取資格的台灣選手，更提供進入NCAA的選手大學獎學金，目的即是希望能讓潛力無窮的台灣體壇菁英有機會走向世界，今年，讓我們一起藉此公益賽事，持續幫助資源不足的年輕世代，培育出更多在未來揚名國際的台灣之光，為台灣的高爾夫球史寫下全新的動人篇章。

梁殷禎指出，球場上的每一位好手，為打出一局精采好球，不惜耗費心神體力地日夜苦練，奮力探索自己的無限可能，每一次推桿的力道、揮桿的角度、風向及各式地形變化的考量等等，皆是能否順利將球送進洞中的關鍵，不僅要進洞，設法突破自己最低的桿數更是這項運動的首要挑戰，唯有不斷調整姿態、細心策略、大膽擊球，才能超越過去的自己，掌握更純熟的球技。就像與近代高爾夫運動同樣起源於蘇格蘭的Johnnie Walker追求「超越已知、無盡探索」的Go Beyond精神，其歷經跨世紀光陰淬煉而成的XR21年蘇格蘭威士忌，即是無畏時代變遷，勇於探索未知、創新突破的最佳證明，獨特的三維立體工藝：第一維度融合消逝酒廠珍稀酒液；第二維度臻選數種優質、罕見，且陳年至少21年以上的珍貴威士忌；第三維度以立體調和工藝，喚醒陳釀。以珍稀的琥珀色酒液向高爾夫球場上及商界中各個經得起時間考驗的佼佼者致敬，在啜飲每一口Johnnie Walker XR系列酒款之際，感受到其醇厚細緻的口感，與無限綿延在唇齒間的馥郁風味，種種頂級味蕾饗宴使其成為各界菁英商務往來間的佳禮與商務用酒首選，不僅有豐富的內涵，外表精巧多面的切割瓶身更顯現尊爵不凡的品味。

「約翰走路XR23年調和威士忌」蘭花沁人肺腑的高雅幽香，展現深沉從容之氣度，入口時細緻的層次有如百花綻放，交疊蜂蜜的柔甜、淡雅的蘋果香、濃潤黑巧克力和檀香風味尾韻悠長，Johnnie Walker XR23完美比例調合，二十種以上風味，豐富餘韻繚繞不絕，成就令人驚豔的奇香體驗。建議售價:3,980元。圖/台灣帝亞吉歐提供

「2023 Johnnie Walker XR造局者高球公益賽」將於11月8日10:00起開放報名，每位參賽者報名費用為NT$6,000 (含擊球費、早午餐、尊榮晚宴、Johnnie Walker XR23一瓶、Johnnie Walker x J.lindeberg聯名帽一頂、Johnnie Walker x Titleist高爾夫球一組)。全程賽事將採「新新貝利亞賽制」計算個人成績，並以國際規則 (R&A) 及球場單行規則辦理，贏家將可獲得海外高爾夫球交流團參加資格，另有其他豐富獎項，更多詳細活動辦法請上

Johnnie Walker官網查詢(https://www.xr21.johnniewalker.com.tw/gamechangergolf2023)。

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