光棍救星！TENGA、iroha官網七日限定不同折扣、滿額贈明星商品

日本性健康領導品牌 TENGA 配合即將來臨的雙十一光棍節，特別推出一系列超值優惠，讓消費者能以更實惠的價格，享受獨處的歡樂時光！TENGA官網除了每日針對不同客群的產品系列做下殺折扣外，還推出各時段的限定滿額贈禮，以及雙十一全館免運等雙重優惠！另外，TENGA 旗下女性品牌 iroha 也同步跟進，除了與 TENGA 官網相同的各類明星商品折扣及雙十一當日限定優惠，還推出消費滿 1,500元更直接送妳iroha INTIMATE WASH 依柔華私密沐浴乳 [fresh/清爽型]乙瓶的限定活動，各式獨家優惠讓消費者在光棍節不孤單，在家即能輕鬆購買體驗。

TENGA 雙十一祭出優惠套裝、每日限定折扣，夜貓贈銷量冠軍「TENGA CUP 真空杯」

TENGA志在創造「讓每個人都能自在享受性」的未來，也期望以更多元的管道跟消費者溝通自我抒發的重要性。迎接即將到來的雙十一優惠檔期，TENGA 推出一系列超值商品折扣及優惠，要讓人人都能輕鬆享用 TENGA 帶來的美好樂趣！除了原本已經是優惠價格的各式限量套組直接下殺88折外，對 TENGA 躍躍欲試的新手、喜愛嘗鮮的消費者及女性朋友們，可以把握11/7、11/8兩天一次性商品及iroha全系列專屬的85折折扣。而11/9、11/10兩天則獻出重複性商品及潤滑劑85折優惠，造福愛用粉絲之外，更是囤貨潤滑劑的大好時機！而11/12、11/13更是老司機專屬的 FLIP、OPTIONS 及情侶適用 COUPLES專屬下殺85折黃金檔期！同時，全都想要的消費者也別擔心，除了雙十一當日活動免運之外，在11月11日當天及活動最後一天11月14日，兩天皆享有全館88折特別活動，滿足所有想入手 TENGA 的消費者。

iroha 回饋女性消費者！眾多明星商品全面降價 ，搭配雙十一活動更享折上折！圖/業者提供

TENGA 更針對凌晨及白天兩個時段，推出不同商品的期間限定滿額贈，夜貓族只要在凌晨1點至5點間於官網上消費滿 1,500元，即能免費獲贈 TENGA 銷量第一的一次性商品「TENGA CUP真空杯」乙個！而在早上6點到下午2點間消費滿 1,300元的消費者，則能獲得「TENGA EGG」乙個。不同時段皆能得到不同免費好禮，現在就趕快上 TENGA 官網下單吧！另外，在實體 TENGA SHOP 也推出滿 1,500元即贈 TENGA PLAY GEL 的限量活動，數量有限贈完為止。