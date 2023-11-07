訊聯Q3獲利年增17.65％ 前三季獲利翻倍 EPS 1.56元

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檢測業務升溫加持，訊聯（1784）第三季EPS 0.4元，年增17.65％，前三季營收8.43億元，年增17.3％，營業利益0.8億元，稅後盈餘0.73億元，EPS 1.56元，年成長168％。此外，瞄準外泌體細胞新藥商機，繼訊聯基因（4160）增資訊聯細胞智藥4千萬元後，訊聯也通過對訊聯細胞智藥增資1億元；目前累積持有股權比46.04％。

訊聯旗下訊聯細胞智藥日前獲經濟部審定為「生技醫藥產業發展條例」獎勵對象，規劃2年內登錄興櫃創新板，目標是成為集團內第三家上市櫃公司。

訊聯鎖定高齡長照市場，長期布局的成長動能爆發，細胞治療應用需求隨著特管辦法核可案攀升，帶動間質幹細胞、外泌體等業務成長，推升營收穩步攀揚，將布局細胞及外泌體等前瞻醫療商機，鎖定日本、韓國等6大海外市場。

訊聯表示，間質幹細胞獲衛福部《特管辦法)核准包括退化性關節炎及關節軟骨缺損；慢性傷口療合、皮膚傷口組織缺損；免疫細胞製備治療實體癌等，14件細胞治療計劃案。

異體間質幹細胞治療中度至重度性急性呼吸窘迫症候群（ARDS）進入人體二期臨床試驗、脂肪幹細胞治療肺維化之機轉研究及臨床前準備、發展由冷凍血液中培養出CIK細胞的方法人類間質幹細胞3D大規模增製程開發、RNA小干擾核糖核酸抑制疤痕商品化等。

此外，訊聯已取得幹細胞外泌體國際化妝品 原料認證（INCI Name）。因應市場發展，今年起將擴建PIC／S GMP再生醫療製劑廠，生產高品質細胞新藥，符合臨床、醫療等高規格「外泌」胞胞新藥，搶攻醫美商機，初期鎖定日本、韓國、香港、印尼、馬來西亞及美國等 6大海外市場。