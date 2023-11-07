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華信航空帶你玩GO台灣之美 推出ITF旅展限定優惠

多重驚喜好康等你來

  • 工商時報 唐煒哲
2023 ITF台北國際旅展日前華信航空與中華航空共同參展。華航董事長謝世謙、總經理高星潢及華信航空總經理彭榮敏親臨現場出席開幕儀式。業者/提供
2023 ITF台北國際旅展日前華信航空與中華航空共同參展。華航董事長謝世謙、總經理高星潢及華信航空總經理彭榮敏親臨現場出席開幕儀式。業者/提供

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2023 ITF台北國際旅展日前於南港展覽館1館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。華航董事長謝世謙、總經理高星潢及華信航空總經理彭榮敏親臨現場出席開幕儀式，熱鬧開啟為期4天旅展精彩活動。今年華航集團J1301展區首度打造轉角螢幕搭配裸視 3D科技，歡迎民眾前來選購華航和華信航空現場驚喜折扣優惠產品，同時體驗最具吸睛震撼效果的裸視3D視覺享受。

華信航空今年首度推出國內全航線旅展限定優惠：「手機APP購票現折666元」、「五地同樂會3天2夜只要3,999元起」以及「華信假期小三通享全新VIP豪華貴賓室」，還有多重驚喜好康等你來。凡於11月3日至6日ITF旅展期間，使用華信航空手機APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼MDA666即可現抵666元，限量1,000個名額先搶先贏。

配合華信航空飛航澎湖、金門、馬祖、花蓮及台東五大旅遊地區，凡於11月3-6日旅展期間購買華信假期五地同樂會票券，3天2夜機加酒自由行只要3,999元起，即日起至2024年3月31日前，旅客可選擇澎湖、金門、馬祖、花蓮及台東五地任一航點，讓華信航空帶你玩GO台灣之美。

在展區現場，華信航空提供「五地同樂會轉轉樂」與民眾同樂，凡加入華信官方社群完成任務挑戰就有機會獲得限量好禮包一份，民眾不但能使用優惠，還能品嚐美味。華航集團展區主舞台每日17:00-17:15亦安排華信航空有獎徵答活動，歡迎民眾前來挑戰領取限量版華信航空彩繪飛機模型、CENTURION百夫長迷你航空包及各地特色伴手禮。華信官方臉書與IG：mandarinairlines.tw更同步舉辦分享按讚抽好禮活動，讓不能來現場的粉絲也能線上共襄盛舉。

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