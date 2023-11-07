工藝傳承的紀念典藏「班瑞克40年單一麥芽威士忌」華麗限定

帶著工藝傳承的初心精神，班瑞克酒廠日前宣佈隆重推出珍稀紀念限定「班瑞克40年單一麥芽威士忌」紀念典藏酒款。這款珍稀限定佳釀，完美展現了班瑞克酒廠古老且多元的蒸餾工藝與木桶陳釀的精湛典範，體現班瑞克酒廠長久以來對探索酒桶的執著，以及對酒品風格別樹一幟的追求。絕對是今年壓軸、不容錯過的典藏限定酒款之一，邀您一品精湛典範的珍稀奢華。

美商百富門台灣分公司總經理陳宏瑋Rack表示，班瑞克酒廠自1898年由創辦人John Duff建立，始終堅持獨特的製酒工藝，釀造出魅力十足、獨特的斯佩賽單一麥芽蘇格蘭威士忌，被稱為斯佩賽區的隱藏寶庫。酒廠位於北斯佩賽區的Old Riach農場險峻美景勝地，並使用位於酒廠地下深處富含礦物質的水釀造威士忌。悠久的製酒傳統，班瑞克釀造出三種不同風格的威士忌，經典風格、高地泥煤風格和三次蒸餾風格，加上來自世界各地的精選橡木桶，讓釀酒師得以探索單一麥芽威士忌的各種風味，打造出斯佩賽區口感最豐郁、多層次的單一麥芽威士忌。在首席釀酒師Rachel Barrie博士的指導之下，這個傳統一直延續到今日。斯佩賽地區在20世紀70年代以其製作未經泥煤煙燻的威士忌而聞名，但班瑞克酒廠勇敢地打破傳統，選擇以小批次蒸餾泥媒煙燻烈酒的方式製酒，並不斷地延續至今。首席調酒師 Rachel Barrie 以數十年的經驗，巧妙結合稀有的泥媒煙燻木桶，釀造出這款「班瑞克40年單一麥芽威士忌」，成為斯佩賽酒廠歷史上推出的最古老泥煙風味威士忌之一。

「班瑞克 40 年單一麥芽威士忌」深古銅色的酒液，馥郁果香，蘊含優雅的甜橙、李子與蜂蜜柚香，佐以彷彿裹覆黑巧克力的莓果，再帶出順口核桃與櫻桃酒香的層次。入口後豐富果香在味蕾散發開來，充滿順滑的莫利洛櫻桃、柔和油桃、燉紅蘋果與白桃香氣，與迷人柔潤的核桃和金桔交織香氣。酒精濃度：43.5%，建議售價：115,000元。（限量100瓶）圖/台灣百富門提供

Rachel Barrie 則表示，「班瑞克 40 年單一麥芽威士忌」是一款精心典藏的佳釀，使用精緻的波本桶進行熟成，使威士忌逐漸展現出獨特的蜂蜜柚香和馥郁果香。經過數十年的限定熟成，班瑞克的泥煤煙燻特質已經轉化為更濃醇柔和，並變成了成熟的水果甜香。來自杜羅河酒莊的波特桶賦予這款威士忌精細複雜的特性，融合沉穩的巧克力、醇厚李子及順口的核桃滋味。這是一瓶真正的珍藏之作，散發著極致的華麗感，也為限定品味提供了一場非凡之旅。

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