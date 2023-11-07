《電週邊》宏正再摘台灣精品獎肯定 三項核心產品一舉入選

【時報記者任珮云台北報導】宏正(6277)今日宣布再以旗下專業影音、人工智慧及綠能產品線之菁英產品，勇奪第32屆台灣精品獎，續添年度獲獎佳績紀錄！

本屆宏正獲獎的三項產品包括榮獲德國iF設計獎與Good Design日本優良設計獎肯定的宏正環控系統的新一代智能空間解決方案(ATEN Control System)、全新AI文字轉語音服務－宏正優聲學 (AI Voice)，及榮獲德國Red Dot紅點設計獎肯定之智慧型三相PDU電源分配器(3-phase eco PDU)。這三項核心產品均為宏正的標誌性產品，獲獎不僅凸顯了其堅強的研發實力和產品創新能力，也為台灣科技產業創造了全新價值。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示：「今年，宏正在產品研發上取得了豐碩成果，不僅囊括了三大指標性國際設計大獎的肯定，更獲得了台灣產業界的“奧斯卡獎”-台灣精品獎的認可。這些獎項體現了宏正在創新技術上的前瞻性和研發實力的高度認可；展望未來，宏正將持續精進，加深研發投入，為台灣產業界創造更多創新價值。我們致力於持續打造“Made in Taiwan”的頂尖產品，並將其推向全球。」

台灣精品獎本次首次提出「晉升台灣精品，躍登世界舞臺」作為其口號，成功吸引了469家企業提交了948件產品參賽，最終共計182家企業的320件產品脫穎而出。評選過程涉及140多位國內專家學者的全面評估，得獎的台灣精品在研發、設計、品質、以及行銷四個重要領域均有優異的成就。在產業分布上，資通訊產業以38%的比例領先，其次是機械及零組件類占18%，交通器材類本次上升至第三，佔比14%，家用設備及五金建材則以10%排在第四位。這些類別不僅體現了台灣的產業結構和競爭力，同時也反映了疫情之後對智慧移動解決方案的增加需求和趨勢。