中國兩名上市公司負責人同日傳失聯 恐被帶走引議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國媒體6日報導，中國網路遊戲直播平台「鬥魚」執行長陳少杰至少已失聯3周，恐遭帶走調查；而外號「中國巴菲特」的沃華醫藥董事長趙丙賢更在7月就被留置。由於兩人都是上市公司高層，消息又在同日被披露，引發議論。

綜合封面新聞、鈦媒體等中國媒體報導，業界及投資市場近來傳出，鬥魚董事會主席兼執行長陳少杰截至目前已失聯近3周，似已被相關單位帶走調查。根據已知訊息，陳少杰最近一次公開露面，是8月間出席鬥魚的第2季財報分析線上發表會。

鬥魚方面針對陳少杰失聯則僅表示，公司內部還在了解情況中。但知情人士則說，陳少杰失聯有可能是有關單位帶走「協助調查」。至於是因為何事被帶走調查，報導並未提到。

陳少杰今年39歲，生於山東濟南，大學畢業後不久就與他人合夥創立遊戲平台「掌門人」，25歲時將平台售予大型遊戲公司盛大，獲利甚豐，被視為第一桶金；2014年，年僅30歲的陳少杰創立鬥魚，一舉獲得騰訊等集團數億美元投資；2019年7月更進一步在納斯達克（NASDAQ）上市，使其身價一度直逼人民幣100億元。

但受抖音、快手等短影音平台競爭衝擊，鬥魚今年營運狀況向下反轉，第2季收益及用戶付費數、在線時間同告下滑，經營開始面臨挑戰。而陳少杰疑被有關單位帶走是否與此有關，尚待進一步證實。

至於趙丙賢，據知情人士向界面新聞透露，長居香港、委由胞妹趙彩霞代行公司事務的趙丙賢，似在7月間入境中國準備返回香港前，遭到邊控（限制出境），不久即在中國被留置至今。

沃華醫藥6日晚間公告，近期獲悉公司董事長、實際控制人趙丙賢被採取留置措施，係「配合監委機關協助調查」。至於趙丙賢為何被留置，公司僅表示所涉事件「與公司無關」，不對公司經營產生重大影響，沒有說明具體原因。

沃華醫藥2003年在山東濰坊成立，以研製心腦血管用中藥起家，2007年在深交所上市。近年來在趙丙賢帶領下併購多家企業，並相繼成立子公司，因此子公司眾多。至於現年59歲的趙丙賢，從商近30年來擁有許多投資、併購、重組上市經驗，在市場有「中國巴菲特」之稱。

由於中國媒體6日同一天接連披露陳少杰、趙丙賢失聯被查的消息，加上兩人均屬上市公司高階主管，引發中國市場及民眾議論。不少人討論兩人及兩家公司是否涉及不法，也有人對企業高層近來接連被查感到憂心，認為這是經濟衰退及官方介入整頓的象徵，不免衝擊市場信心。